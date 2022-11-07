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Bloomberg узнал о попытках Twitter вернуть часть уволенных сотрудников

Bloomberg: Twitter пытается вернуть часть уволенных сотрудников
Часть сотрудников Twitter были уволены по ошибке, другие — до того, как руководство соцсети осознало, что их работа и опыт могут быть полезны для создания новых функций, пишет агентство
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Американская компания Twitter, уволившая около половины персонала, теперь обращается к десяткам сотрудников с просьбой вернуться на работу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух источников, некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке. Другие были уволены до того, как руководство осознало, что их работа и опыт могут потребоваться для создания новых функций соцсети.

Представитель Twitter не ответил на запрос агентства.

Принадлежащая Илону Маску X Holdings II, Inc. купила Twitter 27 октября. Маск назначил себя главой компании. Он объяснил свое решение купить соцсеть стремлением к тому, чтобы у людей с разными точками зрения была площадка для выражения мнения.

После этого The Washington Post, CNBC и Business Insider писали, что компанию покинули несколько ее топ-менеджеров, в том числе гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Подсчеты Bloomberg показали, что Агравал, Сигал, а также глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и ряд других сотрудников могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.

The New York Times писала, что на фоне опасения массовых увольнений сотрудникам Twitter поручили распечатать написанные ими коды, чтобы при необходимости доказать их востребованность.

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В результате Маск уволил половину сотрудников. Компания заявила, что это в меньшей степени затронуло команды, ответственные за защиту от дезинформации, передало Reuters. Агентство, ссылаясь на публикации сотрудников компании, уточнило, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.

В то же время телеканал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании передает, что сокращения «нанесли удар» именно по командам, занимающимся защитой от дезинформации.

Основатель и бывший глава Twitter Inc. Джек Дорси извинился за увольнения Илоном Маском сотрудников компании, признав, что это его вина. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в одноименной социальной сети.

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Twitter массовые увольнения сокращение сотрудников работа
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