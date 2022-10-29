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NYT узнала, что сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кодов

NYT: сотрудникам Twitter поручили распечатать копии кода как доказательство работы
Сотрудники Twitter были вынуждены распечатать написанные ими коды как доказательство работы, пишет издание. Такое поручение было дано на фоне опасений массовых увольнений

На фоне опасения массовых увольнений сотрудникам Twitter поручили распечатать написанные ими коды, чтобы при необходимости доказать их востребованность. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Тем не менее трое сотрудников компании рассказали, что они не получают уведомления от компании и опираются на новостные сводки.

По словам двух собеседников издания, Twitter также ввел «замораживание кода», чтобы предотвратить внесение изменений в приложение.

Как пишет The New York Times, новый владелец соцсети Илон Маск организовал в компании «военную комнату», чтобы разобраться в работе Twitter. Сотрудники Tesla и другие его доверенные лица также встретились с сотрудниками Twitter, сообщили четыре источника. К примеру, личный адвокат бизнесмена Алекс Спиро обсуждал с сотрудниками компании модерирование контента и юридические вопросы.

Принадлежащая Маску X Holdings II, Inc. купила Twitter 27 октября. The Washington Post, CNBC и Business Insider писали, что компанию покинули несколько ее топ-менеджеров, в том числе гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Маск назначил себя главой компании.

Подсчеты Bloomberg показывают, что Агравал, Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники, которые покинули Twitter, могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.

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По данным агентства, Агравалу полагается около $50 млн, Сигалу — $37 млн, Гадде — $17 млн.

Свое решение купить «Твиттер» Маск объяснял стремлением к тому, чтобы у людей с разными точками зрения была площадка для выражения мнения.

Как пишет Bloomberg, новый гендиректор планирует отменить пожизненные блокировки аккаунтов, которые не только ограничивают возможность пользователя писать новые твиты, но и лишает остальных доступа к уже опубликованным им записям. Человек, который подвергся такому бану, не сможет создать новый аккаунт. Такое произошло с учетной записью бывшего президента США Дональда Трампа.

После покупки Маском Twitter Трамп заявил, что рад, что компания и соцсеть теперь находится «под вменяемым началом».

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Twitter работа сокращение сотрудников
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