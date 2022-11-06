Основатель Twitter извинился за действия Маска на посту главы компании

Джек Дорси заявил, что именно он виноват в том, что Илон Маск начал массовые увольнения в Twitter. По его словам, в свое время он «слишком быстро увеличил размер компании»

Основатель и бывший глава Twitter Inc. компании Джек Дорси извинился за увольнения Илоном Маском сотрудников компании, признав, что это его вина. Об этом он написал на свой странице в соцсети (заблокирована по требованию Роскомнадзора).

«Я понимаю, что многие злятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это», — написал Дорси.

После того как Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, в компании произошел ряд изменений. В частности, Маск уволил половину сотрудников. Компания заявила, что это в меньшей степени затронуло команды, ответственные за защиту от дезинформации, сообщает Reuters. Агентство, ссылаясь на публикации в «Твиттере» сотрудников компании пишет, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.

В то же время телеканал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании передает, что сокращения «нанесли удар» именно по этим отделам. Сокращения команды, занимающейся защитой от дезинформации, вызывает наибольшие опасения в США из-за предстоящих выборов в конгресс, рассказали телеканалу два бывших сотрудника и один нынешний работник компании.

После покупки компании Маск распустил совет директоров социальной сети, став его единственным главой. Компанию также покинули гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники. По данным Bloomberg, Агравал, Сигал и Гадде могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.