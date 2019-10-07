Вышинского назначили исполнительным директором «России сегодня»

Бывший глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал исполнительным директором «России сегодня». Об этом РБК сообщили в пресс-службе информагентства. «Приказ [о его назначении] был подписан 9 сентября», — сказал собеседник.
Вышинский вернулся в Россию 7 сентября в рамках обмена заключенными с Украиной. В мае прошлого года его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В конце августа Киевский апелляционный суд освободил журналиста из-под стражи — он провел в СИЗО более 400 дней. При этом меру пресечения изменили на личное обязательство: Вышинский должен явиться в суд или к следователю по первому требованию.
После возвращения Вышинского в Россию стало известно, что он станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян в Совете по правам человека при президенте (СПЧ). Кроме того, журналист будет вести передачу «Настоящая Украина» на российском телевидении, говорил директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Президент Владимир Путин встретился с Вышинским перед своим выступлением на «Валдае» 3 октября.