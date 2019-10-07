Вышинского назначили исполнительным директором «России сегодня»

Экс-руководитель украинского офиса «РИА Новости» был арестован киевской стороной по обвинению в госизмене. Через месяц после возвращения в Россию он получил новую должность — в МИА «Россия сегодня»

Кирилл Вышинский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Бывший глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал исполнительным директором «России сегодня». Об этом РБК сообщили в пресс-службе информагентства. «Приказ [о его назначении] был подписан 9 сентября», — сказал собеседник.

Вышинский вернулся в Россию 7 сентября в рамках обмена заключенными с Украиной. В мае прошлого года его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В конце августа Киевский апелляционный суд освободил журналиста из-под стражи — он провел в СИЗО более 400 дней. При этом меру пресечения изменили на личное обязательство: Вышинский должен явиться в суд или к следователю по первому требованию.

После возвращения Вышинского в Россию стало известно, что он станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян в Совете по правам человека при президенте (СПЧ). Кроме того, журналист будет вести передачу «Настоящая Украина» на российском телевидении, говорил директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Президент Владимир Путин встретился с Вышинским перед своим выступлением на «Валдае» 3 октября.