Вышинский станет телеведущим программы «Настоящая Украина»

Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи в Киеве, станет ведущим программы «Настоящая Украина» на российском телевидении. Об этом рассказал директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов в Сочи, передает «РИА Новости».

«С целью культурологического познания Украины, для того чтобы мы могли лучше понять эту страну», — объяснил Киселев причины появления программы.

Ранее Вышинский принял предложение стать постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был заключен под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Журналист провел в СИЗО более 400 дней, но свою вину не признал. 28 августа Киевский суд изменил меру пресечения на личное обязательство, и Вышинский был выпущен на свободу. 7 сентября он вместе с россиянами, переданными Москве в рамках обмена, покинул Украину.



