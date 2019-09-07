Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го

Снижение продаж по указанным категориям в июле и августе 2019-го зафиксировал «Ашан», но однозначно утверждать, что причиной стало именно холодное лето, нельзя, заявил представитель ретейлера.

Для производителей сезонных товаров важны летние продажи: на период с мая по август приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, говорит представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Мороженое начинают активно покупать при температуре 22–25 градусов, его основные потребители — Москва и города-миллионники, указывает гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. Холодный июль 2019-го снизил продажи по сравнению с июлем прошлого года, когда проходил чемпионат мира по футболу и стояла прекрасная погода, а спрос на мороженое был самым высоким за последние 15 лет, отмечает Яшин. Статистикой продаж за август союз пока не располагает.

Один из участников рынка напитков подтверждает, что спрос на безалкогольные напитки упал из-за холодной погоды. Но проседание в категории кваса собеседник РБК связывает не с погодой, а с финансовыми проблемами у крупного производителя «Дека» (выпускает марку «Никола», в 2017-м на его долю приходилось 35% рынка кваса). «Дека» проходит процедуру банкротства, а в июле стало известно, что один из кредиторов — банк ВТБ — пытается наложить запрет на поставки продукции компании в сети.

На рынке пива наблюдает снижение производства и продаж, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (бренды Bud, Kozel, Efes) Ораз Дурдыев. По его словам, это связано как с холодной погодой, так и с низкой покупательной способностью населения: при сопоставимой стоимости потребители переключаются с пива на более крепкий алкоголь. Спрос на пиво зависит от климатического фактора, комментирует данные Nielsen представитель «Балтики»: в теплую погоду продажи обычно растут на 2–5%, а в холодную снижаются на 1–3%. Итоги летнего сезона «Балтика» еще не подвела, но в первом полугодии 2019 года ее продажи показали небольшой рост к аналогичному периоду предыдущего года.

От полного провала производителей (за исключением тех, кто производит холодный чай и квас) спасли теплые май и июнь. За полные три летних месяца в совокупности продажи энергетиков выросли на 27% по отношению к лету 2018-го, мороженого — на 2%, воды, пива и безалкогольных газированных напитков — на 1%. Продажи кваса и холодного чая сократились на 12 и 10% соответственно.

Кто не смотрит на термометр Погода практически не повлияла на выручку ресторанов и кафе: этим летом она не росла и не падала, говорит президент Федерации ресторанов и отельеров России Игорь Бухаров. Холодное лето нельзя назвать менее прибыльным, чем жаркое, отмечает бренд-менеджер ГК «Шоколадница» Ирина Якушина: в теплую погоду гости больше сидят на верандах, пьют легкие коктейли и едят закуски, а в прохладную перемещаются в зал, где заказывают горячие напитки и полноценные обеды и ужины. Оттока публики в июле и августе в «Шоколаднице» не фиксируют, но отмечают, что предпочтения потребителей больше похожи на осенние: чек меняется в сторону горячих напитков. Несмотря на холодное лето, москвичи не стали чаще выезжать на отдых: погода не повлияла на продажи туров, рассказали представители туроператоров «Библио-Глобус» и Anex Tour. У объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» продажи выросли летом на 1%, пик поездок пришелся на середину июля и совпал с похолоданием, а туристы чаще всего выбирали Турцию (на ее долю пришлось более 52% продаж).

Кто заработал на плохой погоде

По данным исследования Shopping Index компании Watcom Group (учитывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади), этим летом поток посетителей в московских торговых центрах был на 5% выше, чем в июне—августе 2018-го. Президент Watcom Роман Скороходов говорит, что росту трафика в торговых центрах способствовали дождливая погода и маркетинговые акции. Летом прошлого года Shopping Index был на 7% ниже лета 2017-го из-за чемпионата мира по футболу, отмечают в Watcom Group. В компании говорят, что лето 2019-го напоминает лето 2017-го, когда также шли дожди и люди искали альтернативу паркам и открытым площадкам.

Рост зрителей и доходов зафиксировали кинотеатры, которые обычно и расположены в ТЦ. Сеть «Каро» увеличила выручку на 39% по сравнению с летом 2018-го и привлекла на 35% больше зрителей, сообщили РБК в киносети. В прошлом году сеть теряла зрителей из-за чемпионата мира по футболу: тогда выручка за июнь—август сократилась на 3% по сравнению с летом 2017-го. Потери из-за футбола были в прошлом году и у объединенной сети кинотеатров «Кино ОККО» (сети «Формула кино» и «Синема Парк») — ее выручка тогда сократилась на 20% в летний период. Но летом 2019-го аудитория выросла на 34%, выручка — на 29%. Фактические значения кинотеатры не приводят. Аналитики киносетей объясняют рост показателей не только плохой погодой, но и выходом ожидаемых новинок, таких как «Король Лев», «Аладдин», «Тайная жизнь домашних животных -2». Сразу шесть летних премьер заработали более 1 млрд руб., а ремейк «Король Лев» — перешел двухмиллиардный рубеж.

Те, кто не пошел в кинотеатры, обеспечили рост в десятки процентов онлайн-сервисам. Число пользователей онлайн-кинотеатра Okko за лето выросло на сразу на 116%, сообщили РБК в пресс-службе сервиса. В прошлом году рост был скромнее — на 64% по сравнению с 2017-м. В текущем году аудитория проявила особый интерес к сервису в дождливые и пасмурные дни. Например, 28–29 июня, когда температура в Москве упала до 11 градусов, количество просмотров в онлайн-кинотеатре возросло на 20%.

На 30% выросло число пользователей у ivi. Онлайн-кинотеатры зависимы от погодных условий — в холодную и дождливую погоду неминуем приток пользователей, поясняет директор по развитию бизнеса ivi Ирина Грандель. На активность влияют и внешние громкие события: так, летом 2018 года число пользователей ivi выросло на 45%, благодаря интересу к контенту спортивной тематики.