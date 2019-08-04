Воскресенье стало в Москве самым холодным 4 августа за 71 год

Воскресенье стало в Москве самым холодным 4 августа за 71 год

В Москве в воскресенье зафиксировали самую холодную температуру воздуха для 4 августа с 1948 года. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по данным на 16:00 температура в районе ВДНХ составляла 13,5 градуса выше нуля, в Балчуге — 13,8, в Тушино — 14,8.

«Однако, конечно, насколько известно науке, самая холодная температура в этот день была в 1906 году — тогда столбик термометра показывал +5,2 градуса по Цельсию в дневное время», — рассказал Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что лето 2019 года скоро можно будет назвать самым холодным за 71 год, причем самым холодным месяцем за семь десятилетий стал июль.