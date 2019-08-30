Сборы фильма «Король Лев» побили в прокате рекорд «Мстителей. Финал»

«Король Лев» занял третье место по сборам в российских кинотеатрах, обогнав завершающую часть кинофраншизы Marvel «Мстители. Финал». Лидерство пока по-прежнему остается у «Аватара» и «Движения вверх»

Фото: Walt Disney Pictures

Российский бокс-офис фильма «Король Лев», который вышел в прокат 18 июля 2019 года, превысил 2,575 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Таким образом, картина вошла в тройку самых кассовых фильмов российского проката, превзойдя результат завершающей части кинофраншизы Marvel «Мстители. Финал», которая вышла в апреле этого года. Последнему фильму принадлежало сразу три кинорекорда в России: по предварительным продажам билетов на сеансы (более 308,6 млн руб.), по сборам в первый день (почти 432,2 млн руб.) и по срокам, в которые она собрала 1 млрд руб. (три дня).

Первые два места в рейтинге самых кассовых фильмов российского проката по-прежнему принадлежат «Аватару» (3,5 млрд руб.) и «Движению вверх» (почти 3 млрд руб.). Среди анимационных фильмов «Король Лев» еще в середине августа стал самым кассовым в мировой истории, собрав $1,5 млрд, предыдущий рекорд принадлежал «Холодному сердцу» ($1,29 млрд).

Что смотрят По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в топ самых просматриваемых россиянами киножанров входят комедии (29% респондентов), военные фильмы (26%), а также фильмы-сказки и мультфильмы (23%). Меньше всего среди российских зрителей тех, кто часто смотрит эротические фильмы (2%) и боевики (7%). Большинство россиян смотрят кино по телевизору (70%). Среди наиболее удачных российских фильмов, снятых за последние два-три года, россияне чаще всего упоминали «Т-34» (9%) и «Движение вверх» (4%). В целом же 65% опрошенных не смогли вспомнить такого фильма или сослались на то, что отечественное кино не смотрят.

В России «Король Лев» обогнал «Мстителей. Финал» и по количеству зрителей, напоминает главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров: сейчас ремейк собрал уже более 12 млн человек против 10,4 млн посмотревших картину о супергероях. Лавров отмечает, что число зрителей куда показательнее кассовых сборов демонстрирует успех фильма, поскольку создатели обращают внимание в первую очередь на их количество, а также число проданных билетов. По его мнению, число зрителей, как и сборы, у «Короля Льва» будет продолжать расти, поскольку впереди последние выходные лета 2019 года, а это значит, что дети школьного возраста — целевая аудитория картины — будут возвращаться в города. 1 сентября он ожидает нового кассового взлета картины.

Рекорд в отечественном прокате «Королю Льву» обеспечили несколько факторов, объясняют в Объединенной сети кинотеатров «Кино ОККО» (сети «Формула кино» и «Синема Парк»). На сборы, в частности, повлияла ностальгия поколения «30+» по оригинальной истории 1994 года — те, кто вырос на старом диснеевском мультфильме, повели в кинотеатры своих детей. Кроме того, аудитория картины оказалась значительно шире, чем у «Мстителей. Финал», поскольку зрителям не нужно было «быть в теме» событий комиксов. На руку ремейку сыграло и холодное лето: из-за неблагоприятной погоды число посетителей кинотеатров значительно увеличилось.