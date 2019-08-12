Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700%

Холодная погода заставила жителей Москвы и Санкт-Петербурга потратиться на свитеры и дождевики. В последние три недели спрос на них вырос на 250 и 475%. Отдельно жители Москвы обеспечили рост продаж дождевиков на 700%

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Холодная и дождливая погода в середине июля и начале августа заставила потребителей из Москвы и Санкт-Петербурга срочно пополнить свой гардероб. Покупатели начали активнее, чем обычно в этот сезон, совершать покупки из категории теплой одежды.

Аналитики крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries обнаружили, что в последние три недели — с 18 июля по 9 августа — по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — 166%. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, потребители также стали на 250% больше заказывать свитеров, а толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно.

Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries. Необычную популярность у жителей столицы для лета приобрели и свитеры: объем заказов этой категории вырос на 417%. В Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты — прирост составил 705%.

Как только закончились жаркие майские и июньские дни, в пользу теплой одежды продажи распределились и у ретейлера Lamoda. С летних вещей пользовательский интерес сместился к верхней одежде и закрытой обуви, сообщил РБК представитель магазина.

Рекордсменами по спросу у Lamoda стали плащи — за три последние недели июля рост продаж составил 51% (в абсолютном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Продажи резиновых сапог увеличились на 48%, свитеров — на 68%, а худи показали прирост на 46% по отношению к аналогичным неделям августа в прошлом году, сообщила управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.