Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,60 +0,32 EUR Бирж. 73,58 +0,48 Brent 58,54 -0,22% USD Нал. 66,00 65,11 EUR Нал. 74,03 73,09 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1216 +0,0013 BTC/USD Бирж. 11 404,00 -169,00 IMOEX 2 690,22 +0,39% RTSI 1 291,93 +0,19% DJIA 26 126,12 -0,61% Nasdaq 7 913,06 -0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 700 (+18,08%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+26,42%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,45%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,91%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Норникель ₽17 700 (+18,08%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
BlackRock $537 (+26,42%) прогноз Jefferies к 22.07.20
CBS $85 (+72,45%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,91%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Полиция начала проверку жестокого обращения с ребенком при крещении Общество, 17:43 Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря Политика, 17:38 Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов Общество, 17:33 Обвиняемых в убийстве летчика сбитого в 2015 году Су-24 заочно арестовали Общество, 17:23 «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Спорт, 17:21 Верховный суд запретил судам давать произвольную оценку доказательствам Общество, 17:19 В ростовском аэропорту двух пассажиров задержали за хулиганство Общество, 17:14 Токен bitUSD подорожал на 2650% за день Крипто, 17:11 АвтоВАЗ возобновил работу после трехнедельного отпуска Бизнес, 17:02 Госдума анонсировала заседание по вмешательству в дела России Политика, 17:00 Суд арестовал первого человека по итогам митинга 10 августа Общество, 16:57 Изменения в международных налоговых договорах — 2019 Pro, 16:56 Парк Горького вновь анонсировал фестиваль в день возможной акции протеста Общество, 16:55 СК арестовал напавшего на росгвардейцев в Тюмени мужчину Общество, 16:53
Бизнес ,  
0 
Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей выросли на 700%
Холодная погода заставила жителей Москвы и Санкт-Петербурга потратиться на свитеры и дождевики. В последние три недели спрос на них вырос на 250 и 475%. Отдельно жители Москвы обеспечили рост продаж дождевиков на 700%
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Холодная и дождливая погода в середине июля и начале августа заставила потребителей из Москвы и Санкт-Петербурга срочно пополнить свой гардероб. Покупатели начали активнее, чем обычно в этот сезон, совершать покупки из категории теплой одежды.

Аналитики крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries обнаружили, что в последние три недели — с 18 июля по 9 августа — по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — 166%. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, потребители также стали на 250% больше заказывать свитеров, а толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно.

Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries. Необычную популярность у жителей столицы для лета приобрели и свитеры: объем заказов этой категории вырос на 417%. В Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты — прирост составил 705%.

Как только закончились жаркие майские и июньские дни, в пользу теплой одежды продажи распределились и у ретейлера Lamoda. С летних вещей пользовательский интерес сместился к верхней одежде и закрытой обуви, сообщил РБК представитель магазина. 

Рекордсменами по спросу у Lamoda стали плащи — за три последние недели июля рост продаж составил 51% (в абсолютном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Продажи резиновых сапог увеличились на 48%, свитеров — на 68%, а худи показали прирост на 46% по отношению к аналогичным неделям августа в прошлом году, сообщила управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.

Общество
Синоптики определили сроки возвращения летней погоды в Москву

Покупатели из регионов с жаркой погодой пока не начали готовиться к похолоданию, там специалисты Wildberries отмечает рост продаж летних коллекций. В Оренбурге, где температура держится на уровне 25–30 градусов, вырос спрос на футболки, продажи которых увеличились на 107%, а в Саратове — на шорты, на 70%.

Заказ теплых вещей вне сезона ретейлеров радует. «Нехитрая формула счастья любого одежного ретейлера: сезон, который опережает климатическую норму на три-четыре недели. Так мы сможем продать новую коллекцию с максимальной маржой и не биться за продажи, как это было в прошлом году. Теплые сентябрь и октябрь [в 2018 году] были просто катастрофой», — сказал РБК президент компании Baon Илья Ярошенко.

Ретейлеры и сами стараются стимулировать потребительский спрос. В десктопной версии сайта Lamoda, в зависимости от погоды в локации потребителя, формируются тематические подборки товаров, которые зависят в том числе от атмосферных условий. Автоматические подборки влияют на поведение покупателей, давая прирост к выручке в пересчете на каждого визитера, пояснила Никитина.

Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

В минувшие выходные (10–11 августа) 30% от всех продаж ретейлера составили покупки новой коллекции осень—зима 2019, сообщил Ярошенко. В основном покупатели обратили внимание на плащи, ветровки и трикотажную группу. В 2018 году доля новой коллекции за тот же уикенд составила только 12%.

Выросло и количество запросов на теплую одежду и на AliExpress, рассказал представитель китайской площадки Антон Пантелеев. Например, в конце июля свитерами интересовались в два раза чаще, чем в то же время в прошлом году.

Автор: Анна Левинская
Теги: Ретейлеры, Wildberries.ru, Baon, дождливая погода, AliExpress
Материалы по теме
Средний чек россиянина при походе в магазин упал до минимума за год
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Бизнес
Россияне не заметили новых пошлин на онлайн-покупки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter