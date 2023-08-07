Хакеры взломали сайт московского БТИ и заявили о передаче данных Украине

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Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и получили доступ к публикации материалов, но утечки информации не произошло. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения. В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом», — говорится в сообщении.

Утром на сайте МосгорБТИ появилось сообщение о взломе и получении доступа к данным о владельцах недвижимости в Москве. Хакеры заявляли, что передали властям Украины все сведения о местах проживания и собственности жителей Москвы: «Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины». Текст был опубликован на фоне картинки с горящим Кремлем.

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