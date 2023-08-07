branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности Pro, 12:21
Верховный суд запретил делать УЗИ без назначения врача Общество, 12:14
Алкоголю готовят правила контроля в онлайне РБК+, 12:12
«Спартак» объявил о переходе лучшего футболиста Молдавии Спорт, 12:11
Риелторы оценили прирост числа готовых к заселению новостроек в Москве Недвижимость, 12:07
В России от кори привили более 600 тыс. мигрантов Общество, 12:05
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Число погибших из-за аварии на Каховской ГЭС достигло 57 человек Общество, 11:45
Как симбиоз науки и бизнеса работает на региональные экономики РБК+, 11:40
Роскомнадзор потребовал заблокировать серые сим-карты россиян Политика, 11:37
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:37
Вышел тизер криминальной мелодрамы Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в роли героя-любовника Life, 11:34
Хакеры взломали сайт московского БТИ и заявили о передаче данных Украине Технологии и медиа, 11:32
Маск ответил Цукербергу на предложение провести бой в августе Спорт, 11:32
Технологии и медиа ,  
0 

Хакеры взломали сайт московского БТИ и заявили о передаче данных Украине

В московском БТИ подтвердили взлом сайта хакерами
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и получили доступ к публикации материалов, но утечки информации не произошло. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной базе данных, надежно защищенной. Сайт является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения. В настоящий момент технические специалисты разбираются с инцидентом», — говорится в сообщении.

Утром на сайте МосгорБТИ появилось сообщение о взломе и получении доступа к данным о владельцах недвижимости в Москве. Хакеры заявляли, что передали властям Украины все сведения о местах проживания и собственности жителей Москвы: «Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины». Текст был опубликован на фоне картинки с горящим Кремлем.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва хакеры Недвижимость