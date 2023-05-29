«Сколково» сообщил о хакерской атаке «украинского киберфронта»

Были взломаны информационные системы фонда и файлообменник, сайт «Сколково» сейчас не работает

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась кибератаке, ответственность взял «украинский киберфронт», сообщила РБК пресс-служба инновационного центра.

«Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — пояснили в пресс-службе.

Взломщики поучили доступ к некоторым информационным системам фонда и сетевым ресурсам, в том числе был взломан файлообменник на физических мощностях фонда.

Из-за кибератаки не работает сайт фонда и онлайн сервисы, доступ восстанавливают, отметили в пресс-службе. По ее оценке, возобновить работу основной части функционала можно будет в течение суток. К расследованию взлома привлекли правоохранительные органы.

В прошлом году на 9 мая из-за кибератаки оказался полностью недоступен хостинг RuTube. По данным сервиса проверки блокировок Globalcheck, доступность сайта составляла 0% у всех интернет-операторов во всех регионах России. Сайт и мобильное приложение RuTube заработали 11 мая, но не со всеми функциями. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. 25 мая гендиректор хостинга Александр Моисеев заявил, что сервисы Rutube восстановлены на 99,9%, аудитория также вернулась на показатели до кибератаки. Минцифры Украины заявило, что атаку провели украинские хакеры.

С 2019 года в России вступил в силу закон «о суверенном Рунете». Согласно ему, все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, чтобы в случае возникновения угроз ведомство могло управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, которым с января 2025 года госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре запрещено использовать иностранное ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Также с марта был введен запрет на госзакупки без согласования иностранного программного обеспечения для использования на критической инфраструктуре в России.

