Хакеры атаковали российские метеорологические сайты

Gismeteo и другие порталы о погоде подверглись DDos-атаке. Регулятор в области кибербезопасности предупредил их об угрозе, разослав письмо

Фото: Annette Riedl / Dpa / Global Look Press

В четверг, 20 июля, метеорологический портал Gismeteo оказался недоступен для пользователей, следует из данных отслеживающих работу сайтов ресурсов и убедился корреспондент РБК. Как подтвердил РБК руководитель проекта Gismeteo Роман Шмелькин портал Gismeteo и другие метеорологические сервисы в России (какие именно — он не уточнил) подверглись хакерской атаке. «У нас нет понимания, почему хакеры выбрали такие цели», — уточнил он. Сейчас, на момент публикации 21 июля, работа сервиса восстановлена.

Информация о готовящихся атаках, в частности, на Gismeteo, также была размещена на ресурсах украинских хакеров-активистов.

Как утверждает источник на рынке профильных «погодных» сервисов, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) был в курсе готовящейся атаки и предупредил участников рынка.

Представитель «Яндекс.Погоды» отметил, что сервис работает в штатном режиме, сбоев не было.

РБК направил запросы в Росгидромет, Гидрометцентр России, в Минцифры и НКЦКИ.

Портал Gismeteo позволяет узнать текущую погоду и прогноз на будущие периоды в разных населенных пунктах России и по всему миру. На сайте Gismeteo указано, что прогноз погоды в городах России и мира подготовлен НПЦ «Мэп Мейкер» — разработчиком и поставщиком комплексного программного обеспечения для профессиональных метеорологов. Компания была основана в 1999-ом бывшими сотрудниками главного вычислительного центра (ГВЦ) Росгидромета. 34% принадлежат Юрию Шмелькину, по 33% — Алексею Соломахову и Юрию Юсупову. Выручка в 2022 году составила 460 млн руб. чистая прибыль — 36,5 млн руб.

«Мэп Мейкер» разработал инструмент для обработки и визуализации метеорологической информации «ГИС Метео». «Мэп Мейкер» поставлял «ГИС Метео» в территориальные подразделения Росгидромета и другие структуры.

После 24 февраля прошлого года российские сайты регулярно подвергаются DDoS-атакам. В ходе подобных инцидентов злоумышленники направляют на сайт большое количество запросов, превышающих пропускную способность сети, что блокирует работу ресурса. В начале июля массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД.