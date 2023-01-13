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Вирус-вымогатель из России вызвал сбой в работе почты Британии

Би-би-си: связанный с Россией вирус-вымогатель привел к сбою в работе почты Британии
Злоумышленники использовали вирус-вымогатель Lockbit, разработку которого связывают с российскими хакерскими группами, сообщает Би-би-си

Королевская почта Великобритании подверглась атаке программы-вымогателя, связанной с российскими хакерами, что вызвало сбой в отправке почты за границу, сообщает Би-би-си.

Кибератака затронула компьютерные системы, которые Royal Mail использует для своих международных отправлений. Королевская почта со среды предупреждала клиентов о сбоях в работе из-за «киберинцидента» и просила не посылать письма и посылки, пока проблему не устранят.

По словам источников, злоумышленники использовали вирус-вымогатель Lockbit. Его разработку связывают с российскими хакерскими группами.

Программы-вымогатели блокируют данные в компьютерных системах, после чего хакеры требуют выкуп.

О том, что за кибератакой на Royal Mail стоит связанная с Россией группировка, пишет и газета The Telegraph. Национальный центр кибербезопасности помогает почте устранять проблему. Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование.

Источники издания сообщили, что атака лишила почту возможности печатать таможенные квитанции, которые прикрепляются к посылкам, отправляемым за границу. Вирус затронул более полумиллиона посылок и писем.

В собщении с требованием выкупа говорится, что «данные украдены и зашифрованы». Для расшифровки злоумышленники потребовали дениги. Они также
пригрозили выложить украденные данные в интернет.

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Елена Чернышова
почта Великобритания вирус кибератака
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