Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), потребовавшей запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. Соответствующее решение размещено в судебной базе (*pdf).
«Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке», — говорится в постановлении.
Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными бумагами, без необходимой для этого регистрации.
«Судебное предписание, запрещающее передачу Gram покупателям и тем самым препятствующее этому нарушению, будет удовлетворено», — говорится в решении суда.