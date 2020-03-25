Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram

По мнению суда, американский регулятор значительно продвинулся в доказательстве того, что Telegram передал токены Gram покупателям, чтобы они потом распределили их на вторичном рынке

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Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), потребовавшей запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. Соответствующее решение размещено в судебной базе (*pdf).

«Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке», — говорится в постановлении.

Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными бумагами, без необходимой для этого регистрации.

«Судебное предписание, запрещающее передачу Gram покупателям и тем самым препятствующее этому нарушению, будет удовлетворено», — говорится в решении суда.