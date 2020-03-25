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Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram

По мнению суда, американский регулятор значительно продвинулся в доказательстве того, что Telegram передал токены Gram покупателям, чтобы они потом распределили их на вторичном рынке
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), потребовавшей запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram Group Inc. Соответствующее решение размещено в судебной базе (*pdf).

«Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке», — говорится в постановлении.

Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными бумагами, без необходимой для этого регистрации.

«Судебное предписание, запрещающее передачу Gram покупателям и тем самым препятствующее этому нарушению, будет удовлетворено», — говорится в решении суда.

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В начале 2018 года Telegram через структуры Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлек $1,7 млрд от неназванных инвесторов на запуск своей блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram. Запуск платформы и продажа токенов для всех желающих были запланированы до конца октября 2019 года, но 11 октября SEC добилась временного судебного запрета на это.

Комиссия полагает, что токены, по сути, являются ценными бумагами, поэтому при их размещении Telegram должен был предоставить больше информации для инвесторов. Как следует из документов SEC, всего их приобрели 175 покупателей. В итоге Telegram отложил запуск своей криптовалюты на неопределенный срок.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Telegram, Павел Дуров, криптовалюты
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