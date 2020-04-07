WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

Для борьбы с распространением дезинформации администрация мессенджера WhatsApp ужесточила правила использования часто пересылаемых сообщений

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Администрация WhatsApp ввела ограничения на распространение часто пересылаемых сообщений, говорится в публикации в блоге компании.

В нем отмечается, что в связи с мерами изоляции из-за пандемии миллиарды людей во всем мире лишились возможности личных встреч и пользуются мессенджерами. Из-за этого значительно возросла активность использования WhatsApp.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. <...> Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — сообщили в компании.

Там также отметили, что мессенджер является в первую очередь сервисом по отправке личных сообщений.