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Пандемия коронавируса ,  
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WhatsApp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками

Для борьбы с распространением дезинформации администрация мессенджера WhatsApp ужесточила правила использования часто пересылаемых сообщений
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Администрация WhatsApp ввела ограничения на распространение часто пересылаемых сообщений, говорится в публикации в блоге компании.

В нем отмечается, что в связи с мерами изоляции из-за пандемии миллиарды людей во всем мире лишились возможности личных встреч и пользуются мессенджерами. Из-за этого значительно возросла активность использования WhatsApp.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. <...> Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — сообщили в компании.

Там также отметили, что мессенджер является в первую очередь сервисом по отправке личных сообщений.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Пересылка сообщений часто приносит пользу: в частности, так люди организовывают акции помощи медицинским работникам, которые борются с COVID-19. «Тем не менее мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — отметили в администрации WhatsApp.

26 марта Следственный комитет России объявил, что создал рабочую группу по предупреждению распространения в интернете фейков о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Рабочая группа должна выявлять случаи распространения, в том числе в интернете и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших в России, а также других недостоверных сведений, провоцирующих панические настроения. Ведомство пообещало, что будет давать уголовно-правовую оценку таким фактам.

Роскомнадзор предупредил средства массовой информации и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о распространении инфекции. В службе сообщили, что в России выявили подобные случаи распространения недостоверных данных, «сеющих панику и провоцирующих общественное беспокойство» среди граждан.

6 апреля Генпрокуратура заявила, что обнаружила факты распространения недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в пяти регионах России. В ведомстве изучили материалы органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Чувашии, Татарстана, Курской области и Пермского края. Ложные данные распространяли в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Так, в Петербурге выявили статью под названием «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ». В ней говорилось, что 70% курсантов института ФСБ в городе заразились инфекцией. По данным больницы им. С.П. Боткина, в институте тогда не было больных с коронавирусом.

В Петербурге 3 апреля возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе. Речь шла о публикации во «ВКонтакте», в которой утверждалось о заражении вирусом в одной из поликлиник Курортного района Петербурга.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, мессенджеры, WhatsApp
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