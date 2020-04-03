В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе

По данным СМИ, дело завели из-за публикации, в которой говорилось о заражении коронавирусом в одной из больниц города. Ранее президент подписал закон об административных и уголовных наказаниях за фейки о COVID-19

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального ГУ МВД РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. В пресс-службе управления СК по Санкт-Петербургу отказались комментировать данную информацию.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о публикации во «ВКонтакте», в которой утверждалось о заражении вирусом в одной из поликлиник Курортного района Петербурга. По его словам, согласно предварительным данным, автором поста была член территориальной избирательной комиссии по району Анна Шушпанова. Источник агентства добавил, что дело завели по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — заявил источник «РИА Новости», близкий к правоохранительным органам региона.