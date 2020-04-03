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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе

По данным СМИ, дело завели из-за публикации, в которой говорилось о заражении коронавирусом в одной из больниц города. Ранее президент подписал закон об административных и уголовных наказаниях за фейки о COVID-19
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального ГУ МВД РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. В пресс-службе управления СК по Санкт-Петербургу отказались комментировать данную информацию.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о публикации во «ВКонтакте», в которой утверждалось о заражении вирусом в одной из поликлиник Курортного района Петербурга. По его словам, согласно предварительным данным, автором поста была член территориальной избирательной комиссии по району Анна Шушпанова. Источник агентства добавил, что дело завели по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — заявил источник «РИА Новости», близкий к правоохранительным органам региона.

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В Telegram-канале «Правозащиты Открытки» сообщили, что Шушпанову допросили, она проходит свидетелем по уголовному делу. Ранее у нее провели обыски. Адвокат организации Павел Ясман уточнил, что фейком назвали публикацию в группе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте», появившуюся 2 апреля (пост больше недоступен). «РИА Новости» указывали, что репост этой записи появился и на странице Шушпановой.

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК заявили, что выступают против возбуждения уголовных дел за посты в интернете. «Бороться с распространением недостоверных новостей можно другими способами. К примеру, мы удаляем такие публикации в рамках мониторинга и по результатам обработки жалоб пользователей и регуляторов», — сообщили представители соцсети.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Президент Владимир Путин на неделе утвердил поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые вводят наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе. За фейки об угрозе жизни граждан и мерах по обеспечению их безопасности, а также недостоверную информацию, которая повлекла вред для здоровья, предусмотрены три года тюрьмы. Если публикации привели к смерти человека либо более тяжким последствиям, срок заключения составит пять лет.

Авторы: Гаяна Демурина, Алена Прохоренко
Теги: Санкт-Петербург, «ВКонтакте», коронавирус, фейк
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