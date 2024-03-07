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Технологии и медиа ,  
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Маск допустил удаление числа лайков и репостов под твитами в X

Илон Маск: в X могут перестать показывать число лайков и репостов
В соцсети X могут убрать показатели лайков и репостов под каждым постом, заявил Илон Маск. По его мнению, эта информация визуально «загромождает» публикуемый на платформе контент
Фото: Piyas Biswas / Global Look Press
Фото: Piyas Biswas / Global Look Press

Руководство соцсети X (ранее Twitter) рассматривает возможность удалить показатели лайков и репостов под каждым постом, заявил владелец компании Илон Маск, передает Reuters.

Эта информация может визуально «загромождать» контент, публикуемый на платформе, считает Маск.

В сентябре 2023 года пользователям соцсети X разрешили скрывать свои лайки.

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Бизнес
Илон Маск
Маск стал владельцем Twitter осенью 2022 года. Он приобрел компанию за $44 млрд. После этого он переименовал Twitter в X, анонсировал введение голосовых сообщений и видеозвонков, также на платформе внедрили шифрование всех личных сообщений. Помимо прочего компания заключила соглашение с торговой платформой eToro и предоставила пользователям возможность торговать криптовалютой, акциями и иными финансовыми активами.

Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Ее гендиректором является Линда Яккарино.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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