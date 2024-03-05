Бывшие топ-менеджеры Twitter подали иск к Илону Маску на $128 млн

Четверо бывших топ-менеджеров Twitter (сейчас X) подали иск к владельцу соцсети Илону Маску о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму более $128 млн, сообщает Reuters.

Иск в Федеральный суд в Сан-Франциско подали экс-гендиректор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, экс-директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и бывший главный юрисконсульт Шон Эджетт.

Бывшие сотрудники утверждают, что они были уволены сразу после того, как в 2022 году Маск купил Twitter. В иске говорится, что предприниматель «ложно обвинил их в ненадлежащем поведении» и вынудил уйти из компании. Перед этим топ-менеджеры подали на Маска в суд, отмечает Reuters.

При увольнении новый владелец соцсети отказал бывшим руководителям в выходном пособии. Из иска следует, что каждому из топ-менеджеров причиталась годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции».

Илон Маск купил Twitter осенью 2022 года, став владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд. После покупки бизнесмен сразу приступил к нововведениям. Так, он расторг контракты с большей частью сотрудников, а затем переименовал соцсеть в Х.

Reuters пишет, что X уже несколько раз сталкивался с коллективными исками, в которых утверждается, что компания не выплатила выходные пособия бывшим сотрудникам. Так, с аналогичными претензиями ранее выступили шесть бывших топ-менеджеров. X вину отрицает.