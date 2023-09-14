Маск разрешил скрывать свои лайки для других в соцсети X

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Теперь в соцсети X (ранее — Twitter) можно скрывать свои лайки от других пользователей, сообщил миллиардер и владелец соцсети Илон Маск.

«Лайки теперь можно скрывать, но я рекомендую держать их открытыми и просто использовать как закладки для интересных постов», — написал Маск на своей странице в соцсети.

Ранее лайки любого пользователя можно было посмотреть на его странице в X.

Маск купил Twitter (штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, Калифорния) осенью 2022 года за $44 млрд, возглавил его (позже он ушел с поста, сейчас гендиректором является Линда Яккарино) и сразу начал внедрять нововведения.

Среди прочего Маск анонсировал добавление в приложение голосовых сообщений и видеозвонков. Все личные сообщения в соцсети начали шифроваться. Маск отмечал, что отныне не сможет раскрыть чужую переписку в Twitter, «даже если к его голове приставят пистолет».

Помимо этого, X предоставила пользователям возможность торговли криптовалютами, акциями и другими финансовым активами. Для этого соцсеть заключила партнерство с торговой платформой eToro.

В июле Маск объявил о переименовании Twitter, с тех пор соцсеть носит название X. Линда Яккарино поясняла, что приложение станет площадкой для «неограниченной интерактивности».