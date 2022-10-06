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Google представила свои первые «умные» часы

Google представила свои первые «умные» часы и новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro
Google представила первые «умные» часы, а также новые модели смартфона Pixel. Опрошенные РБК ретейлеры считают, что в России новинки будут покупать только техногики и параллельный импорт не изменит ситуацию
Alphabet GOOGL $101,87 Купить
Pixel Watch
Pixel Watch (Фото: store.google.com)

Корпорация Google провела онлайн-конференцию #MadebyGoogle, на которой представила новые устройства — «умные» часы Pixel Watch, а также новую модель смартфона Pixel 7.

Pixel Watch — первое устройство Google в этом классе. Экран часов сделан из закаленного стекла Corning Gorilla Glass, которое, по утверждению производителей, выдерживает падение с высоты до 1,6 метров на твердые поверхности. «Умные» часы получили водозащиту уровня 5ATM, то есть они могут выдержать давление на глубине до 50 метров в неподвижной воде и случайное погружение в воду, хотя глубоко нырять в них нежелательно. В устройство добавлена система мониторинга сна, датчик сердцебиения и система регистрации ЭКГ. Модель часов будет доступна в нескольких цветах: черном, серебряном и золотом. Рекомендуемая цена — от $349 (20,9 тыс. по текущему курсу). Продажи устройства стартуют 13 октября. Новинка будет доступна с бесплатной шестимесячной подпиской Fitbit Premium (дает доступ к программам тренировок, подробным сведения о состоянии здоровья, правилах отслеживания сна и т.д.).

Представленные новые модели смартфонов Google — Pixel 7 и Pixel 7 Pro — получили процессор Google Tensor G2, который, как заявили в Google, должен обеспечивать работу на 60% быстрее, чем у предыдущих моделей, 128 Гб и 256 Гб встроенной памяти, соответственно, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 (обеспечивает герметичность корпуса устройства от попадания мелких частиц, его можно использовать на глубине до 1,5 метра до 30 минут). Обе модели получили встроенный бесплатный VPN от Google.

У Pixel 7 размер экрана составляет 6,3 дюйма, у Pixel 7 Pro — 6,7 дюйма. В Pixel 7 Pro встроено 12 Гб оперативной памяти и набор камер: основной сенсор камеры 50-мегапикселей, модуль для зума 48-мегапикселей и фронтальная камера — 10,8 мегапикселей. У «младшей» модели будет 8 ГБ оперативной памяти, в наборе камер будет отсутствовать 48-мегапиксельный сенсор. Камеры устройств теперь могут улучшать качество уже сделанных фотографий со смазанным изображением. В обе модели Google внедрила возможность разблокировать устройство с помощью лица. Обе модели будут работать на операционной системе Android 13 (последняя выпущенная версия). Объем аккумулятора у Pixel 7 — 4,3 тыс. мА·ч, у Pixel 7 Pro — 5 тыс. мА·ч. Pixel 7 будет доступен в светло-зеленом, белом и черном цветах, а Pixel 7 Pro — в сером, белом или черном.

Старт продаж в Европе намечен на 13 октября. Рекомендуемая цена для Pixel — от $599 (от 35,9 тыс. руб. по текущему курсу), для Pixel 7 Pro — от $899 (от 53,9 тыс.).

Будет ли спрос на новинки в России

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Свои первые смартфоны Pixel и Pixel XL Google представила в 2016 году. Тогда эксперты отмечали, что запуск такого направления бизнеса как продажа смартфонов — это «большое и рискованное финансовое обязательство», но американской компании был необходим собственный смартфон, чтобы обеспечить распространение своих веб-сервисов и других предложений, например системы виртуальной дополненной реальности. Спустя год после официального запуска аналитическая компания Comscore утверждала, что в среднем меньше 1% пользователей из США использовали Google Pixel. В начале октября этого года журналист Bloomberg со ссылкой на данные IDC написал у себя в Twitter, что с момента запуска Google Pixel и по 2022 год компания продала около 27,6 млн устройств, что составляет одну десятую от всех продаж смартфонов Samsung за 2021 год. «Другими словами, Google понадобится около 60 лет, чтобы продать столько же смартфонов, сколько Samsung», — указывал он.

Несмотря на то, что в России был офис Google, компания не поставляла официально смартфоны на отечественный рынок. До сих пор их можно было приобрести на маркетплейсах, например у ряда продавцов на Ozon, «AliExpress Россия» и «Яндекс Маркета», убедился корреспондент РБК. «Смартфоны Google привозили в Россию не централизованно и в небольших объемах. Компания так и не собралась «заметно» выйти на рынок», — сообщил руководитель направления «Телеком» компании diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Малютин.

Весной Минпромторг после того, как ряд крупных производителей отказались поставлять свою продукцию в Россию на фоне специальной военной операции на Укриане, опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта (то есть без согласия правообладателя). В этот перечень попали устройства Apple, Samsung, Sony и др., но Google в него не включены.

По мнению Малютина, спрос на смартфоны от Google если и будет расти, то только за счет низкой базы в предыдущий период. К тому же, у «смартфонов Google не настолько широка линейка продуктов, чтобы составить ощутимую конкуренцию действующим лидерам рынка», отметил он. Тем не менее, у Pixel 7 и Pixel 7 Pro есть шансы найти и занять свою нишу, считает Малютин. «Выход новых моделей смартфонов — важный драйвер для телеком-рынка, поэтому компании, которые научились работать с параллельным импортом, будут заинтересованы в том, чтобы привезти новинки сразу после презентации. Тем более, что последние модели Google обычно привлекают внимание и популярны у покупателей, которые следят за рынком смартфонов и увлекаются высокими технологиями. Google Phone всегда были модными и даже «культовым» продуктом в гик-сообществе», — прокомментировал он.

Руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинка» Павел Работенко согласен, что устройства будут интересны преимущественно «техногикам и фанатам технологий Google». «Среди российских пользователей такая аудитория, конечно, тоже есть, но популярность техники Google в России оценить сложно, так как ранее официально она не была представлена на нашем рынке», — добавил Работенко.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) считает, что механизм «параллельного импорта не повлияет на сложившиеся логистические цепочки, так как смартфоны Google всегда поставлялись в Россию по альтернативным каналам. «Tele2 работает с вендорами, официально поставляющими продукцию в Россию, с этой точки зрения устройства Google не наш товар», — объяснил он.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») сообщили, что пока не планируют завозить продукцию Google и считают, что спрос на нее будет минимальным. Представитель «МегаФон» сказал, что в их сети никогда не было устройств от Google, но не ответил на вопрос, стоит ли ждать их появления.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» и МТС отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Связной».

По данным аналитической компании IDC, во втором квартале первое место на рынке смартфонов в мире с долей 21,8% занимала корейская Samsung. На втором месте была Apple (15,6%), затем Xiaomi (13,8%). В целом, мировые поставки смартфонов сократились на 8,7% год к году, до 286 млн единиц. По оценке IDC, падение продолжается уже четвертый квартал подряд. Наибольшее снижение произошло в Центральной и Восточной Европе — на 36,5%, «поскольку специальная военная операция на Украине продолжает оказывать негативное влияние на регион».

Согласно последнему отчету IDC рынок носимых устройств, к которым в том числе относятся «умные» часы, по итогам второго квартала сократился на 6,9% год к году, до 107,4 млн единиц. По мнению аналитиков IDC, это связано с замедлением спроса из-за растущей инфляции, опасений рецессии, увеличением расходов на другие нетехнические категория, а также замедлением гипер роста, который наблюдался на рынке носимых устройств в последние два года.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
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