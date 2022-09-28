Роскомнадзор обжаловал начало процедуры банкротства российского Google
Роскомнадзор попросил суд отменить решение о проведении начальной процедуры банкротства (наблюдения) в отношении российской «дочки» Google, следует из определения Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Документ опубликован в судебной электронной картотеке (*pdf).
Ведомство указало на то, что приостановление процедуры наблюдения позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, который представляет взыскателя по оборотным штрафам Роскомнадзора в отношении Google LLC.
«Ходатайство Роскомнадзора о приостановлении исполнения определения арбитражного суда города Москвы удовлетворить. Приостановить исполнение определения арбитражного суда города Москвы до рассмотрения апелляционной жалобы Роскомнадзора», — говорится в решении суда.
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства в мае этого года, на фоне военной спецоперации на Украине и санкций западных стран против России. Компания тогда сообщала, что предвидит собственное банкротство, а также невозможность оплачивать труд сотрудников и совершать в стране необходимые платежи.
Представитель Google в разговоре с РБК отмечал, что компания приостановила большинство коммерческих операций в России. «Арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — сказал он.
12 сентября Арбитражный суд Москвы принял заявление Google о признании банкротом, следует из картотеки дел. Компания утверждала, что общий размер долгов перед кредиторами достиг 18,75 млрд руб., дебиторская задолженность составила 37 млрд руб. Суд ввел в отношении ООО «Гугл» процедуру наблюдения.
Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу пройдет 13 марта 2023 года.