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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор обжаловал начало процедуры банкротства российского Google

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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Роскомнадзор попросил суд отменить решение о проведении начальной процедуры банкротства (наблюдения) в отношении российской «дочки» Google, следует из определения Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Документ опубликован в судебной электронной картотеке (*pdf).

Ведомство указало на то, что приостановление процедуры наблюдения позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, который представляет взыскателя по оборотным штрафам Роскомнадзора в отношении Google LLC.

«Ходатайство Роскомнадзора о приостановлении исполнения определения арбитражного суда города Москвы удовлетворить. Приостановить исполнение определения арбитражного суда города Москвы до рассмотрения апелляционной жалобы Роскомнадзора», — говорится в решении суда.

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Российская «дочка» Google начала процесс банкротства в мае этого года, на фоне военной спецоперации на Украине и санкций западных стран против России. Компания тогда сообщала, что предвидит собственное банкротство, а также невозможность оплачивать труд сотрудников и совершать в стране необходимые платежи.

Представитель Google в разговоре с РБК отмечал, что компания приостановила большинство коммерческих операций в России. «Арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — сказал он.

Суд в Москве утвердил взыскание с Google штрафа в размере 21,7 млрд руб.
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Фото:Анна Сергеева / РБК

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12 сентября Арбитражный суд Москвы принял заявление Google о признании банкротом, следует из картотеки дел. Компания утверждала, что общий размер долгов перед кредиторами достиг 18,75 млрд руб., дебиторская задолженность составила 37 млрд руб. Суд ввел в отношении ООО «Гугл» процедуру наблюдения.

Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу пройдет 13 марта 2023 года.

Теги
Google Апелляционный суд Банкротство Роскомнадзор жалоба
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