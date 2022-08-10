Samsung представил новые модели складных смартфонов с улучшенной батареей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 16:19
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 18:53
Глава Минцифры раскритиковал идею о едином операторе цифровой рекламы Технологии и медиа, 18:45
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России за спецоперацию Политика, 18:35
Эксперты зафиксировали снижение цен на мебель в России Недвижимость, 18:34
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:30
ЦБ ответил на идею блокировать переводы свыше ₽10 тыс. Финансы, 18:28
Hotbit объявила о приостановке работы. Активы криптобиржи заморожены Крипто, 18:26
Как быть, если стало невыносимо с ребенком: советы Людмилы Петрановской Pro, 18:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Reuters узнал об оплате Индией угля из России юанями и дирхамами Экономика, 18:21
Минздрав сообщил о продлении срока годности «Спутника V» Общество, 18:13
Подозреваемого в убийстве порноактрисы задержали в Петербурге Общество, 18:12
Sitronics Group стала первой в рейтинге RAEX в сфере ИТ-дистрибуции Пресс-релиз, 18:11
«Аэрофлот» ответил на жалобу биатлонисток сборной о порче инвентаря Спорт, 18:11
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду Pro, 18:08
Технологии и медиа ,  
0 

Samsung представил новые модели складных смартфонов с улучшенной батареей

Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Z с улучшенной батареей
Samsung представил новые модели флагманских смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы и беспроводные наушники. В мире устройства поступят в продажу с 26 августа, а в России могут появиться спустя несколько недель
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Flip 4 (Фото: samsung.com)

В среду, 10 августа, состоялась очередная презентация новинок южнокорейской компании Samsung (мероприятие транслировалось на ее официальном сайте). Samsung показала две новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 4 (в разложенном состоянии выглядит как планшет) и Galaxy Z Flip 4 (по форм-фактору похож на старые «раскладушки»), «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.

Galaxy Z Fold 4 имеет диагональ основного экрана 7,6 дюйма, заднего экрана — 6,2 дюйма. Такой же была диагональ у предыдущей модели Galaxy Z Fold 3, которая была представлена в августе 2021 года, но за счет изменения соотношения сторон дисплей стал шире. Устройство оснащено тремя камерами: основной с разрешением 50 мегапикселей, телеобъективом на задней панели смартфона на 12 мегапикселей и третьей камерой на 10 мегапикселей. Кроме того, компания изменила механизм сборки экрана так, чтобы место сгиба стало менее заметным. Емкость аккумулятора Galaxy Z Fold 4 составляет 4,4 мАч. Смартфон получил влагозащиту IPX8 (может выдержать погружение на один метр и глубже под воду до 30 минут). Модель будет доступна в трех цветах: черном, темно-сером и бежевом. Объявленная рекомендуемая цена — от $1,79 тыс. (110 тыс. руб. по текущему курсу).

Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
Технологии и медиа
Фото:Игорь Руссак / Global Look Press

Основной дисплей Galaxy Z Flip 4 получил диагональ 6,7 дюйма, а задний экран — 1,9 дюйма. Он также оснащен тремя камерами: фронтальная — 10 мегапикселей и две задние по 12 мегапикселей каждая. Емкость батареи составила 3,7 тыс. мАч, что несколько больше, чем у предыдущей модели. Galaxy Z Flip 4 будет доступен в четырех цветах: фиолетовом, розовом золоте, графитовом и голубом. Стоимость модели будет начинаться от $999 (60 тыс. руб.).

Беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro получили поддержку 24-битного аудио, а также новую систему активного шумоподавления. Новая модель на 15% меньше по размеру предыдущей, а также, как уверяет производитель, на 40% лучше подавляет шум. Рекомендуемая цена — от $229 (13,97 тыс. руб.).

«Умные» часы Galaxy Watch 5 имеют два размера — 40 и 44 мм — и более быструю зарядку. Стоимость составит от $279,99 (17 тыс. руб.). Кроме того, Samsung представил Galaxy Watch 5Pro — они более влагостойкие и прочные, уверяет производитель. Эта модель имеет титановый корпус, дисплей из сапфирового стекла, более емкий аккумулятор (590 мАч) и спортивный ремешок с высоким уровнем прочности. Модель доступна в одном размере и двух цветах — черном и сером. Рекомендуемая цена — от $449,99 (27 тыс. руб.).

Как будут продаваться новинки

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи

В мире все устройства должны поступить в продажу 26 августа. Сроки появления новинок в России, как и рекомендованная цена, не уточняются.

Спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине Samsung заявил о прекращении поставок своей продукции в Россию из-за «геополитических трудностей». В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Samsung. Однако такой формат не позволяет восстановить полный ассортимент — как рассказывали РБК несколько участников телекоммуникационного рынка в конце июля, в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung. Они объясняли это тем, что параллельный импорт пока не заработал в полную силу и существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции.

Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России
Бизнес
Фото:Igor Russak / dpa / Global Look Press

По словам источника РБК в одном из ретейлеров, скорость поставки новых смартфонов Samsung будет зависеть от многих факторов. «Сначала нужно дождаться, когда Samsung поставит смартфоны в другие страны. Затем внутренний рынок этих стран должен насытиться, удовлетворить внутренний спрос. Только после этого при условии, что не будет дефицита, новинка попадет на российский рынок», — рассуждает он. По его оценке, с даты поступления в другие страны, 26 августа, нужно отсчитать «как минимум месяц или больше». Впрочем, другой источник РБК в крупном ретейлере прогнозирует, что новые смартфоны появятся в России по параллельному импорту в течение одной-двух недель после мирового старта продаж.

По данным аналитической компании IDC, по итогам второго квартала Samsung занимал первое место на рынке смартфонов в мире с долей 21,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 5,6 п.п. На втором месте была Apple — 15,6%, затем Xiaomi — 13,8%. В целом мировые поставки смартфонов сократились на 8,7% год к году, до 286 млн единиц за квартал. По оценке IDC, падение продолжается уже четвертый квартал подряд. Наибольшее снижение произошло в Центральной и Восточной Европе — на 36,5%, «поскольку специальная военная операция на Украине продолжает отказывать негативное влияние на регион», указывали эксперты IDC.

Согласно данным МТС, по итогам второго квартала в России корейский производитель занимал второе место по количеству проданных смартфонов, имея долю в 18% вместо 34% годом ранее, уступив Xiaomi. Представитель «МегаФона» сообщил, что во втором квартале компания зафиксировала двухкратное снижение спроса на смартфоны Samsung по сравнению с предыдущим годом. Это связано с сокращением количества ввозимых устройств Samsung в страну, а также снижением покупательной способности россиян, объясняет один из экспертов рынка смартфонов.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Samsung смартфон презентация санкции
Материалы по теме
Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
Технологии и медиа
Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России
Бизнес
Дистрибьютор Apple и Samsung заявил о «товарной яме»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter