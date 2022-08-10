Samsung представил новые модели складных смартфонов с улучшенной батареей
В среду, 10 августа, состоялась очередная презентация новинок южнокорейской компании Samsung (мероприятие транслировалось на ее официальном сайте). Samsung показала две новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 4 (в разложенном состоянии выглядит как планшет) и Galaxy Z Flip 4 (по форм-фактору похож на старые «раскладушки»), «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.
Galaxy Z Fold 4 имеет диагональ основного экрана 7,6 дюйма, заднего экрана — 6,2 дюйма. Такой же была диагональ у предыдущей модели Galaxy Z Fold 3, которая была представлена в августе 2021 года, но за счет изменения соотношения сторон дисплей стал шире. Устройство оснащено тремя камерами: основной с разрешением 50 мегапикселей, телеобъективом на задней панели смартфона на 12 мегапикселей и третьей камерой на 10 мегапикселей. Кроме того, компания изменила механизм сборки экрана так, чтобы место сгиба стало менее заметным. Емкость аккумулятора Galaxy Z Fold 4 составляет 4,4 мАч. Смартфон получил влагозащиту IPX8 (может выдержать погружение на один метр и глубже под воду до 30 минут). Модель будет доступна в трех цветах: черном, темно-сером и бежевом. Объявленная рекомендуемая цена — от $1,79 тыс. (110 тыс. руб. по текущему курсу).
Основной дисплей Galaxy Z Flip 4 получил диагональ 6,7 дюйма, а задний экран — 1,9 дюйма. Он также оснащен тремя камерами: фронтальная — 10 мегапикселей и две задние по 12 мегапикселей каждая. Емкость батареи составила 3,7 тыс. мАч, что несколько больше, чем у предыдущей модели. Galaxy Z Flip 4 будет доступен в четырех цветах: фиолетовом, розовом золоте, графитовом и голубом. Стоимость модели будет начинаться от $999 (60 тыс. руб.).
Беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro получили поддержку 24-битного аудио, а также новую систему активного шумоподавления. Новая модель на 15% меньше по размеру предыдущей, а также, как уверяет производитель, на 40% лучше подавляет шум. Рекомендуемая цена — от $229 (13,97 тыс. руб.).
«Умные» часы Galaxy Watch 5 имеют два размера — 40 и 44 мм — и более быструю зарядку. Стоимость составит от $279,99 (17 тыс. руб.). Кроме того, Samsung представил Galaxy Watch 5Pro — они более влагостойкие и прочные, уверяет производитель. Эта модель имеет титановый корпус, дисплей из сапфирового стекла, более емкий аккумулятор (590 мАч) и спортивный ремешок с высоким уровнем прочности. Модель доступна в одном размере и двух цветах — черном и сером. Рекомендуемая цена — от $449,99 (27 тыс. руб.).
Как будут продаваться новинки
В мире все устройства должны поступить в продажу 26 августа. Сроки появления новинок в России, как и рекомендованная цена, не уточняются.
Спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине Samsung заявил о прекращении поставок своей продукции в Россию из-за «геополитических трудностей». В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Samsung. Однако такой формат не позволяет восстановить полный ассортимент — как рассказывали РБК несколько участников телекоммуникационного рынка в конце июля, в отдельных российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung. Они объясняли это тем, что параллельный импорт пока не заработал в полную силу и существующий механизм не может обеспечить беспрерывность поставок и адекватные запросам потребителей объемы продукции.
По словам источника РБК в одном из ретейлеров, скорость поставки новых смартфонов Samsung будет зависеть от многих факторов. «Сначала нужно дождаться, когда Samsung поставит смартфоны в другие страны. Затем внутренний рынок этих стран должен насытиться, удовлетворить внутренний спрос. Только после этого при условии, что не будет дефицита, новинка попадет на российский рынок», — рассуждает он. По его оценке, с даты поступления в другие страны, 26 августа, нужно отсчитать «как минимум месяц или больше». Впрочем, другой источник РБК в крупном ретейлере прогнозирует, что новые смартфоны появятся в России по параллельному импорту в течение одной-двух недель после мирового старта продаж.
По данным аналитической компании IDC, по итогам второго квартала Samsung занимал первое место на рынке смартфонов в мире с долей 21,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 5,6 п.п. На втором месте была Apple — 15,6%, затем Xiaomi — 13,8%. В целом мировые поставки смартфонов сократились на 8,7% год к году, до 286 млн единиц за квартал. По оценке IDC, падение продолжается уже четвертый квартал подряд. Наибольшее снижение произошло в Центральной и Восточной Европе — на 36,5%, «поскольку специальная военная операция на Украине продолжает отказывать негативное влияние на регион», указывали эксперты IDC.
Согласно данным МТС, по итогам второго квартала в России корейский производитель занимал второе место по количеству проданных смартфонов, имея долю в 18% вместо 34% годом ранее, уступив Xiaomi. Представитель «МегаФона» сообщил, что во втором квартале компания зафиксировала двухкратное снижение спроса на смартфоны Samsung по сравнению с предыдущим годом. Это связано с сокращением количества ввозимых устройств Samsung в страну, а также снижением покупательной способности россиян, объясняет один из экспертов рынка смартфонов.