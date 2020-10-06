Group-IB обнаружила новую схему кражи денег у пользователей Zoom

Zoom при регистрации позволяет отправить рассылку десяти новым пользователям. Мошенники регистрировали адреса потенциальных жертв, а в указанные графы вставляли свои сообщения, которые затем приходили людям

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Мошенники придумали новую схему с использованием сервиса видеоконференций Zoom. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

На мошеннические письма якобы от Zoom пожаловались сами пользователи, которым предлагали забрать компенсацию «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис. Чтобы получить деньги, нужно было перейти по ссылке, после чего пользователя перенаправляли на сайты, на которых у него похищали деньги и данные банковских карт.

Аналитики выяснили, что письма отправляли с официального адреса сервиса Zoom. «Все дело в том, что при регистрации Zoom предлагает пользователю заполнить профиль — указать «Имя» и «Фамилию», предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле. Мошенники используют эту возможность, вставляя фразу «Вам положена компенсация в связи с COVID-19», и указывают ссылку на мошеннический сайт», — объяснили в Group-IB.

Кроме того, после регистрации сервис предлагает человеку пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовые адреса. Таким образом, мошенники регистрируются и вводят адреса потенциальных жертв: в результате тем приходят официальные уведомления от Zoom, но с сообщением, которое написали интернет-аферисты.