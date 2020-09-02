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Основатель Zoom после публикации отчетности разбогател на $6 млрд

Состояние основателя сервиса онлайн-конференций Эрика Юаня подскочило на фоне публикации отчетности Zoom о рекордной выручке. Сейчас оно оценивается в $23 млрд
Эрик Юань
Эрик Юань (Фото: Kena Betancur / Getty Images)

Основатель сервиса видеоконференций Zoom Эрик Юань за 24 часа заработал $6 млрд, увеличив свое состояние до $23 млрд, пишет Bloomberg.

Состояние основателя сервиса подскочило после того, как компания сообщила о рекордном росте выручки, превзошедшем прогнозы аналитиков. Во втором квартале выручка Zoom составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне публикации отчетности акции Zoom подорожали более чем на 40%, а Юань владеет более 50 млн акций сервиса, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что ранее в 2020 году рекордный рост состояния за сутки также продемонстрировали основатель Amazon Джефф Безос и глава Tesla Илон Маск. Безос увеличил свое богатство на $13 млрд за один день в июле, а Маск прибавил почти $8 млрд за 24 часа в августе.

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Фото: Erin Scott / Getty Images

Zoom стал одним из самых крупных бенефициаров пандемии коронавируса, поскольку сервис начали массово использовать для удаленной работы и обучения, отмечает Bloomberg. По данным агентства, компания показала второй по величине рост среди участников индекса NASDAQ в прошлом квартале, уступив только биотехнологической фирме Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Автор: Анастасия Батманова
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