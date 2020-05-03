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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Русскоязычный хакер продал экспертам по кибербезопасности более полумиллиона взломанных аккаунтов Zoom по 1 пенсу за штуку, пишет The Sunday Times
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.

Аккаунты при этом продавались по одному пенсу (0,9 руб.), а продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram, пишет издание. Некоторые учетные записи принадлежали клиентам Cyble, поэтому компания смогла проверить их подлинность.

Среди размещенных хакерами данных оказались электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также пин-коды для управления видеоконференциями, передавал в середине апреля портал BleepingComputer. О том, что продавцом выступили русскоязычные хакеры, тогда не сообщалось.

На фоне эпидемии коронавируса и массового перехода компаний и школ на дистанционный формат число пользователей Zoom выросло. Так, по данным сервиса, в декабре 2019 года в день Zoom пользовались около 10 млн человек, а в марте — уже 200 млн человек.

WP сообщила об утечке в сеть тысячи записей видеозвонков Zoom
Технологии и медиа

Однако в начале апреля газета The Washington Post сообщила об утечке в сеть тысячи записей видеозвонков Zoom. В ответ основатель и гендиректор компании Эрик Юань отметил, что сервис не был готов к резкому росту числа пользователей. «Мы признаем, что не оправдали ожиданий сообщества — и наших собственных — в отношении конфиденциальности и безопасности», — заявил он. Тогда среди попавших в открытый доступ данных оказались как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции.

Создатель Telegram Павел Дуров в конце апреля сообщил, что мессенджер в 2020 году запустит свои групповые видеозвонки. «Нынешняя мировая самоизоляция показала необходимость в надежном инструменте видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м: существующие приложения либо безопасны, либо удобны, но не обладают сразу двумя этими качествами», — пояснил он.

Позднее анонсировал запуск сервиса для групповых видеозвонков и Facebook. Он будет называться Messenger Rooms, и в одной видеоконференции одновременно смогут участвовать до 50 человек.

Автор: Виктория Полякова
Теги: хакеры, видеозвонки
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