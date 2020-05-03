СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Русскоязычный хакер продал экспертам по кибербезопасности более полумиллиона взломанных аккаунтов Zoom по 1 пенсу за штуку, пишет The Sunday Times

Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.

Аккаунты при этом продавались по одному пенсу (0,9 руб.), а продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram, пишет издание. Некоторые учетные записи принадлежали клиентам Cyble, поэтому компания смогла проверить их подлинность.

Среди размещенных хакерами данных оказались электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также пин-коды для управления видеоконференциями, передавал в середине апреля портал BleepingComputer. О том, что продавцом выступили русскоязычные хакеры, тогда не сообщалось.

На фоне эпидемии коронавируса и массового перехода компаний и школ на дистанционный формат число пользователей Zoom выросло. Так, по данным сервиса, в декабре 2019 года в день Zoom пользовались около 10 млн человек, а в марте — уже 200 млн человек.