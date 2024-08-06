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Технологии и медиа ,  
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Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

Маск подал в суд на рекламодателей из-за бойкота соцсети Х
Иски поданы против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирной федерации рекламодателей, а также отдельных компаний, в частности, Unilever и Mars. «Два года мы пробовали мир, теперь — война», — заявил Маск

Компания Х (Twitter) Илона Маска подала в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM, объединение брендов и рекламных агентств), а также на Всемирную федерацию рекламодателей из-за «систематического незаконного бойкота» соцсети, заявила генеральный директор X Линда Яккарино.

Маск написал в соцсети: «Два года мы пробовали мир, теперь — война». Он рекомендовал каждой компании, которую «систематически бойкотируют рекламодатели», подать в суд.

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Илон Маск

Помимо самих объединений, иски поданы против их отдельных членов — среди них Financial Times (FT) называет производителей продуктов Unilever и Mars, а также американскую аптечную сеть CVS Health. По словам Яккарино, от действий компаний страдала не только соцсеть, но и ее пользователи.

«Все эти действия противоречили односторонним личным интересам рекламодателей; они имели экономический смысл только в содействии заговору, осуществляемому в уверенности, что конкурирующие рекламодатели делают то же самое», — говорится в жалобе, текст которой приводит Axios.

Как отмечает FT, Х подала иск после того, как возглавляемый республиканцами комитет Палаты представителей по судебной системе в прошлом месяце опубликовал отчет, согласно которому GARM и его члены «сговорились» бойкотировать Twitter после приобретения Маском, ограничив выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства.

Сооснователь GARM Роб Раковиц отверг претензии, настаивая вместе с остальными на том, что бренды имеют право решать, куда тратить свои «рекламные доллары».

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Технологии и медиа
Илон Маск

Проблемы соцсети с рекламодателями начались еще после того, как Маск купил ее в 2022 году. Из-за новой политики модерации и сокращения штатов ряд компаний, в том числе Apple, приостановил свою рекламу. Летом прошлого года бизнесмен переименовал Twitter в X и отказался от логотипа с птичкой. Тогда же он сообщал о падении доходов от рекламы примерно на 50%.

Осенью разгорелся скандал после того, как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего, что евреи «разжигают ненависть к белым людям». После этого такие компании, как Disney, Warner Bros., Apple, IBM, Comcast, объявили соцсети рекламный бойкот.

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Илон Маск Twitter рекламодатели судебный иск соцсеть Х
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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