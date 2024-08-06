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Политика ,  
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Маск призвал Стармера тревожиться об атаках не только на исламские общины

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Предприниматель Илон Маск критически отнесся к заявлению премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу беспорядков, происходящих в стране с начала августа. Свой комментарий он разместил в соцсети X в ответ на публикацию в микроблоге британского премьера.

Политик заявил, что происходящее в стране не протесты, а насилие, и что «мы не будем терпеть атак на мечети и общины мусульман».

На что Маск, уроженец бывшей британской колонии ЮАР, в истории которой важнейшим событием стало расовое противостояние, поинтересовался, «не следует ли ему (Стармеру. — РБК) беспокоиться об атаках на все общины»?

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Кир Стармер

В конце июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.

На фоне слухов, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались массовые беспорядки. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании, а «домыслы сейчас никому не идут на пользу».

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих. Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать максимально жесткие меры против протестующих.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Стармер Кир фото

Стармер Кир

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2 сентября 1962 года
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