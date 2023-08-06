Как изменилась аудитория сервисов знакомств после ухода Tinder из России

После ухода Tinder российские сервисы знакомств получили заметный приток аудитории. У некоторых охват за месяц вырос в 1,5 раза. Но пока пользователи замену ищут хаотично, пытаясь найти продвинутый функционал, указывают эксперты

Фото: stockfour / Shutterstock

Месячный охват российских пользователей старше 12 лет в мобильной и десктопной версиях в июле в сервисе «ДругВокруг» вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,5 млн; в «Мамбе» — на 16%, до 2,2 млн; в Tabor — на 23%, до 1,6 млн; в «Фотостране» — на 20%, до 1,2 млн; в Beboo — на 50%, до 1,1 млн, следует из данных, предоставленных РБК аналитической компанией Mediascope. Еще у двух сервисов — Loveplanet и «Знакомства@Mail.Ru» аудитория также выросла, но менее значительно: на 7% (до 843 тыс.) и 8% (до 684 тыс.) соответственно.

Под месячным охватом в Mediascope понимают количество человек, заходивших в приложение / на сайт хотя бы один раз за указанный период.

В начале мая владелец Tinder американская компания Match Group объявила, что уйдет из России к 30 июня. В этот день приложение Tinder пропало из российских версий App Store и Google Play, но у некоторых пользователей сервис продолжал работать через VPN. Затем в действующий аккаунт стало невозможно войти с использованием российского номера телефона, убедился корреспондент РБК. В июне, по данным Mediascope, Tinder занимал пятое место в России среди приложений знакомств с охватом 1 млн, а в июле выбыл из топ-10.

Были в топе и другие изменения. Так, на восьмое место вернулся сервис Badoo с охватом 660 тыс. Прошлой весной Badoo наряду с сервисами знакомств Bumble и Fruitz объявил о прекращении работы в России. Приложения пропали из App Store и Google Play в России и Белоруссии. Но, например, в случае с Badoo пользователи могли продолжать пользоваться приложением, если скачали его до официального ухода сервиса из страны. Тем не менее его аудитория в России снижалась: например, в июне сервис не входил в топ-10.

На девятое и десятое место топ-10 сервисов в июле попали сервисы Love (650 тыс.) и «Мята» (640 тыс.). При этом «Теамо» и Nektome, входившие в рейтинг наиболее популярных в июне, из него выбыли.

Как пояснил РБК представитель Mediascope, у приложений знакомств ниже топ-5 небольшая и примерно одинаковая по численности аудитория, поэтому даже легкие колебания в рамках естественной погрешности вызывают изменения в нижней части рейтинга. Аудитория Badoo, по его словам, изменилась незначительно по сравнению с прошлым месяцем: «После драматического падения в апреле—мае 2022 года в связи с уходом сервиса из России показатели Badoo колеблются примерно на одном уровне».

При этом в топ не попал сервис «VK Знакомства». Как пояснил представитель Mediasсope, у них нет технической возможности выделить аудиторию одного сервиса из мультисервисного мобильного приложения VK.

Кому был выгоден уход Tinder

В связи с уходом основного конкурента и собственными маркетинговыми активностями в июле рост регистраций на «Мамбе» вырос на 30%, а месячная аудитория (MAU) увеличилась на 22%, рассказал РБК гендиректор этого сервиса Андрей Бронецкий. Он настаивает, что общий размер аудитории в России в июле этого года у сервиса был больше, чем оценил Mediascope, — 3,5 млн. Бронецкий отметил, что метрика Mediascope показывает только активную аудиторию в течение месяца, но не насколько вырос тот или иной сервис по количеству новых пользователей, и напомнил, что данные учитывают охват только на десктоп-версии и на устройствах Android, платформа iOS в панель не входит. Из чего глава «Мамбы» делает вывод, что данные не могут отражать действительной картины на рынке. В частности, у Tinder была премиальная аудитория, которая сидела на iOS, и приток именно такой аудитории наблюдается сейчас, указал Бронецкий.

Глава системы знакомств, в которую входят приложения Tabor и «Мята», Евгений Довнар отметил, что больше всего от ухода американского сервиса выиграли лидеры рынка, так как они получили максимальный прирост аудитории в абсолютных числах и, следовательно, еще более укрепили свои позиции. Довнар говорит, что сервисы «Знакомства@Mail.Ru» и Loveplanet «давно начали терять позиции», поэтому меньше всего выиграли от ухода Tinder. С последним тезисом согласен основатель приложения для знакомств BeAmore Влад Внучков. Он также отметил, что в целом данные Mediascope отражают текущую нестабильность рынка после ухода крупного игрока. «Российская аудитория западных сервисов сейчас тестирует все подряд в надежде найти функционал, который ее устроит. Поэтому топ-10 российского дейтинга будет постоянно меняться в ближайшие месяцы, пока рынок не успокоится», — рассуждает Влад Внучков.

Представитель VK сообщил, что они сконцентрировались на развитии «VK Знакомства» (в июне этого года компания запустила отдельное приложение для Android, в июле — для iOS). По его словам, во втором квартале средняя месячная аудитория сервиса достигла 2,4 млн пользователей, что на 30% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года.

Представитель Loveplanet отметил, что в июле работает фактор сезонности: традиционно в этот месяц аудитория увеличивается минимум на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. У самого Loveplanet в июле 2023 года число пользователей на всех платформах выросло на 13%, рассказал представитель. В частности, на iOS рост установок составил 70% по сравнению с июнем.

РБК направил запрос в «ДругВокруг», «Фотострану» и Beboo.