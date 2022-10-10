Сервисы знакомств зафиксировали рост спроса от уехавших за рубеж россиян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
Эрдоган предупредил о трудной зиме в Европе Политика, 08:07
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре Pro, 08:02
Продукция НЛМК попала под санкции. Что будет с акциями компании Pro, 07:53
В Германии сменят главу службы кибербезопасности из-за связей с Россией Политика, 07:52
NYT сообщила о дефиците инструкторов у ВСУ из-за ранений и гибели военных Политика, 07:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
Ефимов рассказал о планах реорганизации бывших промзон в Отрадном Город, 07:14
Сервисы знакомств зафиксировали рост спроса от уехавших за рубеж россиян Технологии и медиа, 07:00
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 06:51
Экс-посол Украины ответил на вопрос члена партии ФРГ о сыне и ВСУ Политика, 06:35
В конгрессе США призвали не поставлять оружие Эр-Рияду из-за решения ОПЕК Политика, 06:04
После введения льгот мобилизованным нотариусы оформили 85% доверенностей Общество, 06:00
Технологии и медиа ,  
0 

Сервисы знакомств зафиксировали рост спроса от уехавших за рубеж россиян

Российские сервисы знакомств зафиксировали рост спроса в странах СНГ на фоне мобилизации
Уехавшие из России после 21 сентября мужчины активно регистрируются и подключают платные услуги в сервисах знакомств на новом месте пребывания. Наиболее заметно это в Армении, где больше чем в два раза выросла активность россиян
Ереван, Армения
Ереван, Армения (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Как рассказал РБК представитель сервиса знакомств «Мамба», после того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, у сервиса выросло количество регистраций и платежей в странах, наиболее популярных для релокации. В частности, в Армении число регистраций выросло на 135% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 32%, в Белоруссии — на 19%. Также в этих странах выросли просмотры российских анкет: в Армении — на 27%, в Турции и Грузии — на 12%, в Казахстане — на 16%, в Белоруссии — на 8,5%.

Кроме того, в Армении на 165% выросли платежи пользователей, и это были исключительно «мужские» платежи, отметил представитель «Мамбы». Девушки на «Мамбе» в Армении «как не платили, так и не платят».

При этом количество общих регистраций в России в первые три дня после начала мобилизации, по данным «Мамбы», снизилось, но уже через неделю выросло на 17%. Несмотря на мобилизационную повестку, регистрации мужчин выросли на 44%, женщины стали активнее на 14%. Общие платежи по России просели после объявления о частичной мобилизации на 8%, но потом вернулись к обычным цифрам. «Связываем рост с острым желанием найти пару в трудные времена. В нестабильные моменты люди чувствуют одиночество и тревогу острее. И это касается не только сегодняшнего времени: в пандемию наблюдали точно такую же картину — активность на «Мамбе» только росла. Примечательно, что, переезжая в другую страну, люди «перевозят» с собой и свои привычки, в том числе и способ знакомиться», — говорит исполнительный директор «Мамбы» Сергей Веутов.

О росте активности в других странах с начала частичной мобилизации также сообщил представитель сервиса «Теамо». В Казахстане платежи выросли на 190% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 125%, в Армении — на 52%. Заметным был также рост в Турции, Израиле и Монголии. В то же время в России после 21 сентября и до начала октября у «Теамо» на 10% снизилось число мужских регистраций, отметила СЕО проекта Анна Гришачева. После 1 октября показатели начали восстанавливаться.

При этом пользователи, которые зарегистрировались после 21 сентября, на 13% чаще первыми начинали общение. «То есть пользователи, которые все-таки осознали потребность в общении, настроены сейчас решительнее, чем раньше. Они активнее заводят новые знакомства и начинают общение. Насколько этот тренд будет долгоиграющим, покажет время», — добавила Гришачева.

Представитель сервиса знакомств LovePlanet рассказал, что рост числа регистраций мужчин в других странах после 21 сентября в среднем составил 6%, тогда как среди женщин активность оставалась на прежнем уровне. Ежедневная аудитория этого сервиса в России снизилась на 5%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования

Представитель LovePlanet отметил, что о большом перераспределении пользователей из России в другие страны речи не идет, поскольку на нероссийскую дневную аудиторию приходилось менее 15% от общего показателя. «Скорее сказалось снижение активности в самой России на фоне новостей и всеобщей паники», — добавил он.

Независимо от текущей ситуации спрос на сервисы знакомств устойчиво растет у пользователей в последние годы, говорит управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. Он сравнил развитие сайтов знакомств с соцсетями: есть крупные мировые лидеры, чья ценность состоит в больших и оперативно изменяющихся базах данных, и есть постоянно возникающие новые проекты, которые предлагают какие-то новые интересные функции и которым трудно или практически невозможно догнать лидеров, так как капиталоемкость таких b2c-проектов очень большая. «В венчурной индустрии существует ряд игроков, которые время от времени инвестируют в новые соцсети и проекты знакомств. Не думаю, что ситуация как-то изменится в ближайшее время и возникнет бум проектов знакомств, сегмент будет развиваться спокойно», — заключил он.

Как уезжали из России

После 24 февраля в России было несколько волн эмиграции. Самым заметным стал отъезд айтишников. По оценке РАЭК, сделанной в середине марта, с конца февраля Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. В апреле в рамках второй волны эмиграции ИТ-специалистов могли уехать 70–100 тыс. человек. После объявления частичной мобилизации количество уехавших ИТ-специалистов может в два-три раза превысить показатели весны этого года, прогнозировали в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Среди наиболее популярных направлений для релокации у россиян были Армения, Грузия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страны Юго-Восточной Азии и Прибалтика.

Так, по данным аналитической платформы Dsight, в первую волну в Армению уехали более 50 тыс. российских айтишников, рассказала РБК руководитель отдела исследований этой компании Дарья Жаркова. Около 100 тыс. счетов были открыты в местных банках. Новыми резидентами в Армении стали 800 российских компаний и 350 индивидуальных предпринимателей.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
сайт знакомств частичная мобилизация приложения ИТ
Материалы по теме
Локдаун повысил интерес к сайтам знакомств и поиску маникюрши в Сети
Технологии и медиа
Ok, Tinder: какие приложения для знакомства скачивают россияне
Технологии и медиа
ЦИК объяснила наличие в коде портала ссылок на сайты знакомств и казино
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter