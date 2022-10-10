Сервисы знакомств зафиксировали рост спроса от уехавших за рубеж россиян
Как рассказал РБК представитель сервиса знакомств «Мамба», после того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, у сервиса выросло количество регистраций и платежей в странах, наиболее популярных для релокации. В частности, в Армении число регистраций выросло на 135% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 32%, в Белоруссии — на 19%. Также в этих странах выросли просмотры российских анкет: в Армении — на 27%, в Турции и Грузии — на 12%, в Казахстане — на 16%, в Белоруссии — на 8,5%.
Кроме того, в Армении на 165% выросли платежи пользователей, и это были исключительно «мужские» платежи, отметил представитель «Мамбы». Девушки на «Мамбе» в Армении «как не платили, так и не платят».
При этом количество общих регистраций в России в первые три дня после начала мобилизации, по данным «Мамбы», снизилось, но уже через неделю выросло на 17%. Несмотря на мобилизационную повестку, регистрации мужчин выросли на 44%, женщины стали активнее на 14%. Общие платежи по России просели после объявления о частичной мобилизации на 8%, но потом вернулись к обычным цифрам. «Связываем рост с острым желанием найти пару в трудные времена. В нестабильные моменты люди чувствуют одиночество и тревогу острее. И это касается не только сегодняшнего времени: в пандемию наблюдали точно такую же картину — активность на «Мамбе» только росла. Примечательно, что, переезжая в другую страну, люди «перевозят» с собой и свои привычки, в том числе и способ знакомиться», — говорит исполнительный директор «Мамбы» Сергей Веутов.
О росте активности в других странах с начала частичной мобилизации также сообщил представитель сервиса «Теамо». В Казахстане платежи выросли на 190% по сравнению с предшествующей неделей, в Грузии — на 125%, в Армении — на 52%. Заметным был также рост в Турции, Израиле и Монголии. В то же время в России после 21 сентября и до начала октября у «Теамо» на 10% снизилось число мужских регистраций, отметила СЕО проекта Анна Гришачева. После 1 октября показатели начали восстанавливаться.
При этом пользователи, которые зарегистрировались после 21 сентября, на 13% чаще первыми начинали общение. «То есть пользователи, которые все-таки осознали потребность в общении, настроены сейчас решительнее, чем раньше. Они активнее заводят новые знакомства и начинают общение. Насколько этот тренд будет долгоиграющим, покажет время», — добавила Гришачева.
Представитель сервиса знакомств LovePlanet рассказал, что рост числа регистраций мужчин в других странах после 21 сентября в среднем составил 6%, тогда как среди женщин активность оставалась на прежнем уровне. Ежедневная аудитория этого сервиса в России снизилась на 5%.
Представитель LovePlanet отметил, что о большом перераспределении пользователей из России в другие страны речи не идет, поскольку на нероссийскую дневную аудиторию приходилось менее 15% от общего показателя. «Скорее сказалось снижение активности в самой России на фоне новостей и всеобщей паники», — добавил он.
Независимо от текущей ситуации спрос на сервисы знакомств устойчиво растет у пользователей в последние годы, говорит управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. Он сравнил развитие сайтов знакомств с соцсетями: есть крупные мировые лидеры, чья ценность состоит в больших и оперативно изменяющихся базах данных, и есть постоянно возникающие новые проекты, которые предлагают какие-то новые интересные функции и которым трудно или практически невозможно догнать лидеров, так как капиталоемкость таких b2c-проектов очень большая. «В венчурной индустрии существует ряд игроков, которые время от времени инвестируют в новые соцсети и проекты знакомств. Не думаю, что ситуация как-то изменится в ближайшее время и возникнет бум проектов знакомств, сегмент будет развиваться спокойно», — заключил он.
Как уезжали из России
После 24 февраля в России было несколько волн эмиграции. Самым заметным стал отъезд айтишников. По оценке РАЭК, сделанной в середине марта, с конца февраля Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. В апреле в рамках второй волны эмиграции ИТ-специалистов могли уехать 70–100 тыс. человек. После объявления частичной мобилизации количество уехавших ИТ-специалистов может в два-три раза превысить показатели весны этого года, прогнозировали в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Среди наиболее популярных направлений для релокации у россиян были Армения, Грузия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страны Юго-Восточной Азии и Прибалтика.
Так, по данным аналитической платформы Dsight, в первую волну в Армению уехали более 50 тыс. российских айтишников, рассказала РБК руководитель отдела исследований этой компании Дарья Жаркова. Около 100 тыс. счетов были открыты в местных банках. Новыми резидентами в Армении стали 800 российских компаний и 350 индивидуальных предпринимателей.