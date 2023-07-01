Как уход Tinder отразится на пользователях в России

Приложение Tinder стало синонимом онлайн-знакомств, хотя слабых сторон у него было много: им редко пользовались в провинции и нередко попадались мошенники. Что будет с рынком дейтинга после ухода сервиса из России, разбирался РБК

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Несмотря на трудности с оплатой услуг американского приложения для знакомств Tinder, возникшие в прошлом году, а затем и объявление о намерении прекратить работу в России в начале мая этого года, аудитория сервиса оставалась стабильной. В мае этого года (последние доступные данные Mediascope) месячный охват российских пользователей старше 12 лет десктопной и мобильной версией у Tinder составляла 1 млн. В мае прошлого года этот показатель был на уровне 981 тыс, в январе этого — 1,1 млн.

Помимо Tinder в мае этого года в топ-5 российских сервисов знакомств также входили: «ДругВокруг» (2 млн), «Мамба» (1,8 млн), Tabor (1,4 млн) и «Фотострана» (1,3 млн).

Tinder — приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Сервис был запущен в мире в 2012 году и тогда же появился в России. В 2021 году Tinder впервые обошел в России «Одноклассники» по размеру трат пользователей в рейтинге приложений знакомств, лидировавшего по этому показателю в течение нескольких лет. Но после начала специальной военной операции на Украине у пользователей Tinder пропала возможность оплачивать дополнительные услуги в приложении со счета банковской карты или через ApplePay и GooglePay, но владельцы iPhone могли оплатить подписку на Tinder со счетов мобильных телефонов МТС или «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), а владельцы смартфонов Huawei — через магазин приложений AppGallery и мобильный счет МТС, «МегаФона», Yota, «ВымпелКома», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). В Google Play некоторое время была доступна оплата с мобильного счета, но осенью убрали и ее. Но и там, также как и в App Store с AppGallery можно было приобрести подписку через специальные подарочные карты, купленные не с российского аккаунта.

Тем не менее в прошлом году Tinder установили 3,5 млн россиян, следовало из данных Statista. У Tinder был самый высокий доход среди приложений для знакомств на iOS и Android в России в 2022 году — более $5,4 млн. За ним следовали Pure и Badoo (также объявил о прекращении работы в России).

В начале мая владелец Tinder — американская компания Match Group, объявила, что завершит уход из России к 30 июня. Но что именно будет означать это заявление для российских пользователей, в компании не уточняли. Утром в пятницу 30 июня пользователи при входе в приложение столкнулись с сообщением об ошибке и просьбой «повторить попытку позже», убедился корреспондент РБК. Приложение Tinder пропало из российских версий AppStore и Play Market. При этом у некоторых пользователей сервис продолжал работать в России через VPN.

Насколько Tinder был популярен у россиян

Накануне блокировки пользователи Tinder в России стали указывать «остался один день, чтобы познакомиться», «надо спешить». По данным рейтингового сервиса data.ai (ранее — App Annie), 29 июня на платформе Android Tinder был на четвертом месте среди самых скачиваемыми приложений для знакомств. Его опережали российские сервисы Tabor, «Мамба», Nekto.me. На iOS нет специальной категории приложений для знакомств. В целом за последние два месяца Tinder не входил в топ-100 самых скачиваемых приложений в России ни на iOS, ни на Android.

Российские подписчики, скорее всего, не смогут продолжать использовать свои аккаунты — в какой-то момент они перестанут работать, считает основатель приложения для знакомств BeAmore Влад Внучков. «Конечно, можно создать новый, используя номер телефона другой страны, например, если у кого-то есть турецкая или казахская SIM-карта. Но пока непонятно, что будет с геолокацией — скорее всего, пользователь не сможет указывать, где он находится. И это будет еще больше вводить в заблуждение других пользователей и снижать доверие», — отметил эксперт.

Tinder стал монополистом с точки зрения бренда, стал воплощением онлайн-дейтинга: когда человек хочет познакомиться с кем-то, он открывает магазин приложений и первое, что вбивает — название именно этого сервиса, указала CEO и сооснователь дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева. По ее словам, Tinder можно назвать массмаркет-продуктом: онлайн-дейтинг у всех ассоциируется с ним, как «фастфуд» с McDonald's. Сила бренда, по мнению Яковлевой, заключалась в том, что впервые пользователям предложили удобный сервис и перенесли онлайн-знакомства в мобильные устройства. «Привычка искать Tinder может сохраниться 2-3 месяца. Самое интересное мы будем наблюдать следующие 3-4 месяца, когда один из игроков должен будет изменить в сознании российского пользователя ассоциацию с Tinder, так же как происходило и происходит с другими международными брендами и их альтернативами в России», — рассуждает она.

По словам Внучкова, Tinder сформировал модель дейтинга «такой, какой мы ее знаем, но и создал проблему — репутационную». «У рынка дейтинга не очень позитивный имидж из-за того, что люди постоянно сталкиваются с фейковыми аккаунтами, мошенничеством, грубыми ответами и др. Поэтому сейчас для новых игроков открывается возможность не только привлечь к себе аудиторию ушедших сервисов, но и переформатировать модель. Сервисы, где будет больше возможностей для разного рода знакомств — не только для романтических целей, но и для поиска друзей, компании по интересам и т.д., меньше рисков и неприятных моментов в общении, создадут новый образ услуги и смогут привлечь к ней новых пользователей», — считает он.

CEO системы знакомств, в которую входят приложения знакомств Tabor и «Мята», Евгений Довнар отметил, что после ухода Badoo некоторые продолжали пользоваться сервисом. «Возможно, кто-то будет искать способы продолжать искать пару в Tinder. В любом случае, там останется совсем мало людей. В дейтинге большая текучка: кто-то познакомился и ушел, кто-то удалил приложение, а установить больше не смог, а необходима подпитка новыми пользователями», — пояснил Довнар.

Среди слабых мест Tinder он указал на то, что сервис был популярен в крупных городах России, но оказался менее привлекательным для пользователей в провинции. Основным фактором, ограничивающим возможности пользования приложением, является его политика монетизации. «Бесплатные функции Tinder в подавляющем большинстве случаев оказываются недостаточными для полноценного использования сервиса. Но стоимость подписки не соответствует возможностям значительной части российского населения», — объяснил Довнар.

По его словам, обычно люди, активно использующие приложения для знакомств, выбирают 2-3 сервиса, и после ухода Tinder, его пользователи плавно перейдут в другие популярные приложения. «В целом, уход Tinder предоставляет замечательную возможность для российских сервисов знакомств проявить себя, а для пользователей открыть для себя превосходные функции и более открытый опыт знакомств», — заключил Довнар.

По итогам 2022 года российские онлайн-сервисы знакомств смогли увеличить аудиторию, но всерьез заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приемом платежей в App Store и Google Play. При этом объявление Tinder о скором уходе с российского рынка также спровоцировало рост аудитории у российских сервисов, по заявлениям последних. Так, в мае-июне по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число регистраций у «Мамбы» выросло на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин, рассказал РБК представитель сервиса. Он уточнил, что сравнение с маем-июнем 2022 года будет непоказательным, поскольку год назад как раз в это время с российского рынка ушел Badoo.

В конце июня для россиян также стали доступны два новых сервиса знакомств. 20 июня был запущен дейтинг-сервис Twinby на основе научных исследований НИУ ВШЭ. Приложение основано на психологической совместимости пользователей и с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения делает выбор партнера более точным. В четверг, 29 июня «ВКонтакте» представила бета-версию отдельного приложения «VK Знакомства» для мобильных устройств Android. В ближайшее время должна появиться версия для iOS и RuStore. При этом у VK уже есть сервис «Знакомства@Mail.Ru».