Tinder перестал работать в России

Tinder окончательно прекратил работу в России — приложение показывает сообщение об ошибке, но некоторые пользователи смогли войти в него с помощью VPN. Сервис замыкал пятерку лидеров по популярности в сфере знакомств

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Сервис для знакомств Tinder завершил работу в России — пользователи столкнулись с сообщением об ошибке и просьбой «повторить попытку позже».

Приложение Tinder пропало из AppStore и Play Market. При этом некоторые пользователи сообщили в Twitter, что сервис продолжает работать в России через VPN. Однако веб-версия у ряда пользователей не работает и через VPN.

О решении покинуть российский рынок американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder, сообщила почти два месяца назад, в начале мая. С 30 июня перестанут автоматически продлеваться платные подписки Tinder в России, за уже оплаченные полугодовые и годовые подписки россияне смогут вернуть деньги через специальную форму на официальном сайте.

После начала военной операции на Украине у пользователей Tinder из России пропала возможность оплачивать услуги в приложении со счета банковской картой или через системы ApplePay и GooglePay, однако счет можно было пополнить через мобильных операторов, а также через специальные подарочные карты, купленные не с российского аккаунта.

В прошлом году Tinder установили 3,5 млн россиян, следовало из данных Statista, но к минувшему марту, по сведениям Mediascope, аудитория составляла 1,1 млн человек среди пользователей старше 12 лет, а само приложение заняло пятое место среди крупнейших сервисов для знакомств в России. Лидером тогда стал «ДругВокруг» с охватом более 2,1 млн, на следующих строчках рейтинга — «Мамба» (почти 2 млн), «Фотострана» (1,3 млн) и Tabor (1,2 млн). «Фонтанка» выяснила ранее, что сервис Tinder зарабатывал в России $14 млн в год.

Прошлой весной о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Приложения пропали из App Store и Google Play в России и Белоруссии. В апреле сайт Badoo перестал работать в обеих странах.