Tinder объявил об уходе из России

После начала военной операции на Украине приложение для знакомств прекратило рекламные кампании в России и отключило платные функции. Уйти с российского рынка Tinder намерен к 30 июня

Фото: Marijan Murat / Global Look Press

Американская компания Match Group, которой принадлежит ряд онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка к 30 июня», — сказано в нем.

Match Group принадлежит более 40 сайтов и приложений знакомств. Помимо Tinder это OkCupid, PlentyOfFish и Match.com и другие.

Tinder — приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала военной операции на Украине приложение прекратило рекламные кампании в России и отключило платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.

В марте 2022 года о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Их владелец, американская Bumble Inc., сообщала, что удалит приложения App Store и Google Play в России и Белоруссии. В апреле сайт Badoo перестал работать в обеих странах.

В 2019–2021 годах Tinder входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo (второе место) и «Одноклассникам» (бессменный лидер в указанный период). Одновременно с этим во втором и третьем кварталах 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером в России по тратам пользователей.

На фоне ограничения работы или ухода из России иностранных сервисов для знакомств аудиторию нарастили отечественные, писал «Коммерсантъ». В 2022 году «Мамба» заявляла о росте показателя на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK знакомства» — на 73%.