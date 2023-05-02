Tinder объявил об уходе из России
Американская компания Match Group, которой принадлежит ряд онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете.
«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка к 30 июня», — сказано в нем.
Match Group принадлежит более 40 сайтов и приложений знакомств. Помимо Tinder это OkCupid, PlentyOfFish и Match.com и другие.
Tinder — приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала военной операции на Украине приложение прекратило рекламные кампании в России и отключило платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.
В марте 2022 года о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Их владелец, американская Bumble Inc., сообщала, что удалит приложения App Store и Google Play в России и Белоруссии. В апреле сайт Badoo перестал работать в обеих странах.
В 2019–2021 годах Tinder входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo (второе место) и «Одноклассникам» (бессменный лидер в указанный период). Одновременно с этим во втором и третьем кварталах 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером в России по тратам пользователей.
На фоне ограничения работы или ухода из России иностранных сервисов для знакомств аудиторию нарастили отечественные, писал «Коммерсантъ». В 2022 году «Мамба» заявляла о росте показателя на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK знакомства» — на 73%.