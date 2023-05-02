Tinder объявил об уходе из России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 мая Политика, 14:54
«Главная наша задача ― быть непохожим»: какие костюмы создавал Юдашкин Общество, 14:51
Прокуратура рассказала об обстоятельствах нападения на лидера ЦСКА Шведа Спорт, 14:49
Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России Общество, 14:42
Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом Политика, 14:41
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Общество, 14:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Федерация дзюдо Украины решила бойкотировать ЧМ из-за допуска россиян Спорт, 14:23
Галкин пожелал «легкого путешествия» умершему модельеру Юдашкину Общество, 14:22
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 14:19
УАЗ переписал цены на весь модельный ряд Авто, 14:18
МВД Украины назвало число без вести пропавших из-за боевых действий Политика, 14:17
Александр Васильев предложил создать музей памяти Юдашкина и Зайцева Общество, 14:08
Директор по информационной безопасности: как растет значение этой роли Pro, 14:01
Бизнес ,  
0 

Tinder объявил об уходе из России

Tinder уйдет из России до конца июня
После начала военной операции на Украине приложение для знакомств прекратило рекламные кампании в России и отключило платные функции. Уйти с российского рынка Tinder намерен к 30 июня
Фото: Marijan Murat / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / Global Look Press

Американская компания Match Group, которой принадлежит ряд онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка к 30 июня», — сказано в нем.

Match Group принадлежит более 40 сайтов и приложений знакомств. Помимо Tinder это OkCupid, PlentyOfFish и Match.com и другие.

Tinder — приложение, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. После начала военной операции на Украине приложение прекратило рекламные кампании в России и отключило платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.

В марте 2022 года о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Их владелец, американская Bumble Inc., сообщала, что удалит приложения App Store и Google Play в России и Белоруссии. В апреле сайт Badoo перестал работать в обеих странах.

В 2019–2021 годах Tinder входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo (второе место) и «Одноклассникам» (бессменный лидер в указанный период). Одновременно с этим во втором и третьем кварталах 2021 года Tinder обошел «Одноклассники» и стал лидером в России по тратам пользователей.

Читайте на РБК Pro
Гайд для релоканта: как действовать, чтобы избежать проблем с налоговой
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США

На фоне ограничения работы или ухода из России иностранных сервисов для знакомств аудиторию нарастили отечественные, писал «Коммерсантъ». В 2022 году «Мамба» заявляла о росте показателя на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK знакомства» — на 73%.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Tinder интернет-знакомства приложение Россия
Материалы по теме
Российские сервисы инвестируют в продвижение знакомств в США и Турции
Технологии и медиа
Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков
Финансы
Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter