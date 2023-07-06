Марк Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска соцсети Threads

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет твит после запуска аналога соцсети

Марк Цукерберг в день запуска конкурента Twitter — соцсети Threads — опубликовал твит с мемом о Человеке-пауке. Ранее они с Илоном Маском решили устроить бой, но мать последнего предложила вместо этого «поединок только на словах»

Марк Цукерберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Руководитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг опубликовал в Twitter первый за 11 лет пост. Это произошло через несколько часов после запуска новой соцсети Threads, которая позиционируется как конкурент сервиса микроблогов.

Цукерберг запостил интернет-мем, на котором два Человека-паука показывают друг на друга. Bloomberg отмечает, что это шутливая отсылка к владельцу Twitter Илону Маску.

Фото: Mark Zuckerberg / Twitter

Последний твит Цукерберга был опубликован 18 января 2012 года. Новая публикация появилась после того как приложение Theads стало доступно для предварительного скачивания в магазине App Store. В этой соцсети можно будет публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своем профиле.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что пока не будут ограничивать доступ к Threads (принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram в России заблокированы).

Маск, ранее комментируя работу над Threads, заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга. Пользователи Twitter предупредили миллиардера, что основатель Meta занимается джиу-джитсу. Маск ответил на это, что «готов к бою в клетке». Цукерберг принял предложение бизнесмена, но мать Маска Мэй заявила, что вместо реального боя предлагает «поединок только на словах»: «Побеждает тот, кто окажется смешнее».

По оценке Bloomberg, с начала 2023 года по середину мая состояние Цукерберга выросло на $44,3 млрд. Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира, состояние которых агентство отслеживает в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. По данным на 6 июля, Цукерберг занимает в списке девятую строку ($107 млрд), Маск — первую ($248 млрд).