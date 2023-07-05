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Роскомнадзор пока не будет блокировать аналог Twitter от Цукерберга

Роскомнадзор пока не намерен блокировать в России новую соцсеть Threads от Meta Platforms
Роскомнадзор сообщил, что пока не намерен блокировать новую соцсеть Threads на базе Instagram. Ее дальнейшее развитие в России зависит от выполнения законодательства и способности «выстрелить» у пользователей, говорят эксперты
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

По иску Генпрокуратуры суд запретил деятельность американской компании Meta Platforms Inc по реализации социальных сетей Facebook и Instagram в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, сообщил РБК представитель Роскомнадзора в ответ на вопрос, будет ли в России по умолчанию заблокирована Threads — новая соцсеть, которую Meta планирует запустить по всему миру в четверг, 6 июля.

Threads позиционируется как конкурент Twitter. В этой соцсети можно будет публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своем профиле. При этом пользователи смогут перенести личные данные и подписчиков из своих аккаунтов Instagram. Приложение Threads уже доступно для предварительного скачивания в магазинах Google Play и App Store, в том числе в их российских версиях.

Facebook был заблокирован в России с 4 марта 2022 года, а Instagram — c 14 марта. В конце марта того же года Meta была признана экстремистской организацией и запрещена в России. Этому предшествовала публикация в Reuters внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что она временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих. В решении суда о признании Meta экстремистской организацией говорилось, что размещенные в ее соцсетях картинки и видеоролики в течение длительного времени нарушали российское законодательство в сфере борьбы с экстремизмом.

При этом в России действуют ограничения и для Twitter — Роскомнадзор замедляет скорость доступа к этой соцсети из-за того, что она отказывается удалять противоправные с точки зрения российских властей материалы.

Какие перспективы у Threads в России

Юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Ефим Казанцев говорит, что сейчас «любые каналы распространения массовой информации на территории России находятся под пристальным вниманием соответствующих органов». «Судьба Threads на территории России будет во многом зависеть от политики компании в отношении размещаемой пользователями информации. Если они обеспечат фильтрацию публикуемого контента для исключения распространения «запрещенной» информации, а также будут немедленно удалять публикации по запросу Роскомнадзора, то новая соцсеть сможет работать на территории России», — рассуждает Казанцев. По его мнению, если соцсеть будет полноценно работать в России, «она вполне может занять значительную долю рынка», поскольку российские блогеры и ньюсмейкеры «серьезно ограничены в возможностях монетизации своего контента» после введения соответствующих ограничений в YouTube, TikTok и др. зарубежных сервисах.

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Представитель Роскомнадзора напомнил, что условием для работы в России какой-либо соцсети является «неукоснительное соблюдение требований российского законодательства», в частности, оперативное удаление социально опасного контента и противодействие распространению деструктивных материалов.

Основатель LiveInternet Герман Клименко сомневается, что Threads будет востребован в России. Он напомнил, что несмотря на распространенность Twitter на Западе, в России эта соцсеть «никогда не была популярна», ею в основном пользовались только политологи. «Лучше бы Цукерберг развивал свой основной продукт, дополняя его искусственным интеллектом и другими технологиями. Threads в России, скорее всего, ждет судьба других соцсетей «ЯRus», «Россграм», о которых было громко заявлено, но о которых вскоре все забыли», — категоричен Клименко.

Как чуть не подрались владельцы Meta и Twitter

После того, как Threads была представлена внутри Meta, владелец Twitter Илон Маск, комментируя информацию, заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» владельца Meta Марка Цукерберга. Один из пользователей Twitter в ответ предупредил, что Цукерберг сейчас занимается джиу-джитсу. Маск ответил, что «готов к бою в клетке». 22 июня Цукерберг предложил Маску прислать место для боя, и владелец Twitter предложил «вегасский октагон», где проходят поединки UFC.

Позднее мать Илона Маска — Мэй Маск отменила бой, сказав, что поединок состоится только «на словах». По ее словам, победит тот, «кто окажется смешнее».

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
соцсети Илон Маск Марк Цукерберг Twitter Threads

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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