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Состояние Цукерберга в 2023 году выросло на рекордные $44,3 млрд

Bloomberg: Цукерберг стал лидером по росту состояния в 2023 году
В течение 2022 года Цукерберг потерял около $100 млрд, но с начала 2023-го его состояние выросло больше, чем у других богатейших людей мира, следует из Bloomberg Billionaires Index
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Владелец компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена, владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, пишет Bloomberg. Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира, состояние которых агентство отслеживает в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, состояние Цукерберга сейчас оценивается в $89,9 млрд (12-е место). В то же время он занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала года. За ним следуют президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (рост на $40,1 млрд) и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск (рост на $39,1 млрд).

Как отмечает Bloomberg, Цукерберг сделал ставку на метавселенную (виртуальное пространство, где пользователи могут взаимодействовать с цифровыми предметами и друг с другом с помощью технологий дополненной реальности) и стремился потратить столько, сколько необходимо, чтобы доминировать в этом сегменте, и это «дорого ему стоило». В определенный момент его состояние сократилось более чем на $100 млрд, хотя всего несколько лет назад он был третьим в списке самых богатых людей в мире, пишет агентство. В сентябре 2021 года состояние медиамагната оценивалось в $142 млрд, а к концу 2022-го упало, по оценке Bloomberg, до $45,6 млрд.

Созданием метавселенной Meta Platforms (тогда носила название Facebook Inc) занялся в 2021 году. Еще в 2014 году соцсеть приобрела компанию Oculus, которая выпускает шлемы виртуальной реальности.

В декабре 2021 года Meta выпустила Horizon Worlds — многопользовательскую платформу виртуальной реальности, где люди, создавая собственные аватары, могут «жить», взаимодействовать друг с другом, устраивать игры и различные мероприятия. Для использования приложения нужна гарнитура виртуальной реальности, которую Meta производит и продает.

Издание The Verge этой весной писало, что Horizon Worlds испытывает трудности с удержанием пользователей: большинство из них не возвращаются к использованию приложения уже через месяц. Даже сотрудники, работающие над сервисом, не очень им пользуются, утверждало издание. На фоне этого Meta задумала привлечь более молодую аудиторию — от 13 до 17 лет, писала The Wall Street Journal. Сейчас приложением могут пользоваться только совершеннолетние.

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Марк Цукерберг Facebook метавселенные богатейшие бизнесмены
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