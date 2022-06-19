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Власти отвергли отмену концерта памяти Цоя в Татарстане из-за репертуара

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Концерт к 60-летию рок-музыканта Виктора Цоя, который должен был пройти 19 июня в парке Победы в Набережных Челнах, перенесли на август по согласованию с организатором, информация об отмене по указанию администрации города является фейком, заявили РБК в управлении информационной политики и по связям с общественностью городского исполкома.

«Концерт перенесен по согласованию с организаторами. То есть та первая информация, которая была распространена, что концерт отменен по указания управления культуры, не соответствует действительности, это фейк», — уточнили в управлении. Также там отвергли информацию о согласовании песен в репертуаре фестиваля.

РБК обратился за комментарием к гитаристу группы «Кино» Юрию Каспаряну и организатору концерта.

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Публикация об отмене концерта два дня назад появилась на странице организатора во «ВКонтакте». «Отмена по решению «Управления культуры», — говорится в сообщении.

Организатор мероприятия Евгений Афанасьев рассказал chelny-biz.ru, что сначала провести фестиваль разрешили, но затем потребовали сценарий и запретили исполнять многие песни.

«Я отправил в управление культуры примерный плейлист: список групп и песен. Да, нам разрешили петь. Но не все. Запретили исполнять знаковые песни русского рока и знаковые песни Виктора Цоя. <...> Если мне запрещают то, что мы пели всегда и будем петь, то зачем проводить такой фестиваль?» — заявил Афанасьев, отметив, что «ничего криминального» в произведениях не видит.

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По его словам, на фестивале музыканты из разных регионов собирались исполнять песни Цоя, групп «Воскресенье», «Ария», «ДДТ» и других. По данным chelny-biz.ru, вопросы у чиновников возникли к песням «Перемен требуют наши сердца», «Пачка сигарет» и ряду других.

Теги
Виктор Цой отмена концертов Набережные Челны новости

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