Большой театр изменит схему продажи билетов после критики Счетной палаты

Театр сократит количество билетов по брони. Ранее Счетная палата раскритиковала Большой за недостатки системы распространения билетов на спектакли

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 1 сентября Большой театр сократит на 30,3% бронь билетов и направит их на продажу во исполнение рекомендаций Счетной палаты. Об этом РБК сообщили в Счетной палате.

«На спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов», — говорится в официальном письме от генерального директора Большого театра Владимира Урина, поступившем в ведомство. В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составляет 860 штук.

«Большой театр услышал, а самое главное — учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», — заявил аудитор Михаил Мень.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин в беседе с РБК подтвердил, что направил письмо в Счетную палату и что механизм продажи билетов будет изменен. «В рекомендациях Счетной палаты было одно очень верное замечание, связанное с тем, что бронь не выбирается полностью. Были приведены цифры, с которыми спорить бессмысленно. Мы сократили бронь», — сказал Урин.