8 концертов в день: каким был шоу-бизнес в эпоху «Ласкового мая»

Умерший на 49-м году жизни Юрий Шатунов был одной из самых ярких поп-звезд позднего СССР. Как в конце 1980-х — начале 1990-х зарождался отечественный шоу-бизнес — в обзоре РБК

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. После смерти матери его забрала на воспитание тетя, однако из-за отсутствия внимания мальчик часто сбегал из дома и бродяжничал. В результате в 1986 году Шатунов попал интернат, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Именно Кузнецов написал для Шатунова первую песню «Вечер холодной зимы», а потом собрал и первый состав группы «Ласковый май», в который также вошли Вячеслав Пономарев (бас-гитара) и Сергей Серков (светомузыка).

В 1988 году песни «Ласкового мая» услышал Андрей Разин — на тот момент менеджер группы «Мираж». Год спустя, после ухода Кузнецова и Пахомова, Разин возглавил музыкальный проект. Под его руководством «Ласковый май» и стал коммерчески успешным.

Группа распалась в начале 1990-х на фоне конфликта Шатунова и Разина из-за выплаты гонораров. Сам Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера и начал сольную карьеру. За период с 1994 по 2018 год выпустил семь альбомов.

РБК вспоминает, как Шатунов работал во время расцвета «Ласкового мая» и после его заката.

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13 аншлагов в «Олимпийском» в 1990 году

На пике популярности «Ласковый май» давал по 8 концертов в день и более 40 концертов в месяц. Разин даже создал несколько официальных составов группы для гастролей по стране, которые выступали под фонограмму с голосом Шатунова. В 1989 году у «Ласкового мая» было 2,5 тыс. выступлений. А в новогодние праздники 1990 года группа собрала 13 аншлагов подряд в «Олимпийском».

В 2018 году Разин сообщал, что Шатунов в последнее время дает до 50 концертов в год. С начала 2022 года, по данным «Яндекс. Афиши», Шатунов дал пять сольных выступлений, все они состоялись в регионах. «Рассчитывать на былую популярность было бы просто глупо. Сейчас время другое, я другой», — признавался еще в 2008 году Шатунов.

$10 млн за семь лет гастролей

За работу в «Ласковом мае» за период с 1986 по 1992 год Разин выплатил Шатунову $10 млн. По версии Шатунова, эти деньги он отсудил у продюсера «Ласкового мая». Сам Разин объяснял это тем, что на момент выступлений в составе группы Шатунов был несовершеннолетним, поэтому гонорары он не получал.

В июле 1992 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что на тот момент уже бывший солист студии «Ласковый май» Юрий Шатунов обратился в Моссовет за помощью в решении квартирного вопроса: с 1987 года он прописан на койке московского интерната № 24. По версии Шатунова, Разин намерен отобрать у него 5-этажный дом в Сочи, в который Шатунов вложил все свои средства (недвижимость, правда, как отмечал «Коммерсантъ», была записана не на самого певца).

Последний раз, писал тогда «Коммерсант]», Разин и Шатунов выступали вместе в январе 1992 года в ДК завода «КамАЗ»: «Завод одарил их пятью грузовиками собственного производства. По словам Шатунова, машины Разин продал и выручкой не поделился. Инцидент окончательно разорвал их сотрудничество».

В 2008 году Шатунов утверждал, что на пике своей славы мог позволить себе передвигаться по Москве только на метро. Благодаря единоразовой выплате Шатунов купил дом в Германии и переехал туда на постоянное место жительства.

$500 тыс. на раскрутку от Бориса Зосимова

В сентябре 1994 года было объявлено, что первый альбом бывшего солиста группы «Ласковый Май» выпустит российское отделение звукозаписывающей компании Polygram.

«Пока» потрачено около $500 тыс. на выпуск аудиопродукции, видеоклипов и на раскрутку Юры Шатунова, рассказывал тогда «Коммерсанту» глава «Роlуgrаm-Россия» Борис Зосимов. По его словам, планировалось выпустить 250 тыс. аудиокассет, 3 тыс. только появившихся тогда СD и 5 тыс. виниловых пластинок.

«Дело в том, что я подхожу к работе чисто с коммерческой точки зрения. Очень хорошую музыку «Морального кодекса», которую я сам слушаю дома, я никогда не окуплю, — объяснял «Известиям» тогда Зосимов. — Если бы я ориентировался на свой вкус, то обанкротился на четвертой минуте. Меня не интересует мнение моих эстетствующих друзей, мне интересно мнение Казанского и Савеловского вокзалов, мнение Иркутска и Хабаровска».

Шатунова глава российского офиса Polygram называл «искренним артистом»: «В нем есть что-то неподдельное. Свои песни он поет, как в последний раз, он не притворяется. А я считаю, что звезда может получиться только из искреннего исполнителя».

Кино десять лет спустя

После выхода в 2009 году биографического фильма «Ласковый май», кассовые сборы которого по итогам года в $1,5 млн (54,6 млн руб. по среднегодовому курсу за 2009 год) при бюджете в $4,5 млн (163,8 млн руб.) группа пережила вторую волну популярности. Однако на сцену она вернулась уже без Шатунова.

В новый состав вошли Андрей Разин, Сергей Серков, Андрей Кучеров и Сергей Ленюк. Сам Шатунов, увлеченный сольной карьерой, отправился в тур по городам России в поддержку фильма.

От €55 тыс. за выступление

Гонорар Шатунова за новогодний корпоратив, как рассказал в 2021 году Андрей Разин, составлял €200 тыс. — по среднегодовому курсу за 2021 год это почти 17,5 млн руб. В случае «простоя», по словам Разина, сумма снижалась до €100 тыс. или 8,7 млн руб.

На сайте концертного агентства «123 Шоу», занимающегося организацией корпоративов с участием звезд эстрады, указаны иные расценки: прайс на выступление Шатунова составляет €55 тыс. с указанием, что артист выезжает из Германии. Это, например, больше, чем берут за частные выступления Сергей Лазарев (от €30 тыс.) или Лолита (€30 тыс.). Для сравнения: Григорий Лепс берет от €70 тыс., Егор Крид — от €60 тыс., Валерий Меладзе — €60 тыс. Сам же «Ласковый май» сейчас берет всего 300 тыс. руб. за корпоратив.

Разин в 2021 году опубликовал открытое заявление, в котором пригрозил судом всем организаторам выступлений Шатунова. По словам продюсера, Шатунов «без его ведома» не имеет права ни выступать на сцене, ни давать интервью, ни даже участвовать в телепередачах. Ссылаясь на решение Промышленного районного суда города Ставрополя, Разин обещал взыскать с организаторов любых выступлений Шатунова 600 млн руб.