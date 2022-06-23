Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Совет безопасности разработал меры борьбы с хищением денег с карт россиян Финансы, 15:19
«Зенит» спустя сутки сменил позицию по уходу бразильца из-за решения ФИФА Спорт, 15:18
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Pro, 15:15
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13
8 концертов в день: каким был шоу-бизнес в эпоху «Ласкового мая» Технологии и медиа, 15:10
МИД предупредил о последствиях участия граждан США в боях на Украине Политика, 15:07
Саммит БРИКС с участием Путина. Прямая трансляция Политика, 15:05
Силуанов назвал условие для разрыва отношений с Западом Политика, 15:05
Лыжник Устюгов отказался ехать в сборную Италии Спорт, 15:01
Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО HIMARS из США Политика, 14:59
Футбольной национальной лиге вернули историческое название Спорт, 14:57
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 14:50
РФС утвердил нового главу судейского комитета Спорт, 14:44
Как стать диктатором: «вредные советы» для лидеров в политике и бизнесе Pro, 14:44

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

8 концертов в день: каким был шоу-бизнес в эпоху «Ласкового мая»

Умерший на 49-м году жизни Юрий Шатунов был одной из самых ярких поп-звезд позднего СССР. Как в конце 1980-х — начале 1990-х зарождался отечественный шоу-бизнес — в обзоре РБК

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Умер Юрий Шатунов
Общество
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. После смерти матери его забрала на воспитание тетя, однако из-за отсутствия внимания мальчик часто сбегал из дома и бродяжничал. В результате в 1986 году Шатунов попал интернат, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Именно Кузнецов написал для Шатунова первую песню «Вечер холодной зимы», а потом собрал и первый состав группы «Ласковый май», в который также вошли Вячеслав Пономарев (бас-гитара) и Сергей Серков (светомузыка).

В 1988 году песни «Ласкового мая» услышал Андрей Разин — на тот момент менеджер группы «Мираж». Год спустя, после ухода Кузнецова и Пахомова, Разин возглавил музыкальный проект. Под его руководством «Ласковый май» и стал коммерчески успешным.

Экс-участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова
Общество
Юрий Шатунов

Группа распалась в начале 1990-х на фоне конфликта Шатунова и Разина из-за выплаты гонораров. Сам Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера и начал сольную карьеру. За период с 1994 по 2018 год выпустил семь альбомов.

РБК вспоминает, как Шатунов работал во время расцвета «Ласкового мая» и после его заката.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
«Переезд в русские офшоры»: налоговые изменения 2022 года
Статьи

13 аншлагов в «Олимпийском» в 1990 году

На пике популярности «Ласковый май» давал по 8 концертов в день и более 40 концертов в месяц. Разин даже создал несколько официальных составов группы для гастролей по стране, которые выступали под фонограмму с голосом Шатунова. В 1989 году у «Ласкового мая» было 2,5 тыс. выступлений. А в новогодние праздники 1990 года группа собрала 13 аншлагов подряд в «Олимпийском».

В 2018 году Разин сообщал, что Шатунов в последнее время дает до 50 концертов в год. С начала 2022 года, по данным «Яндекс. Афиши», Шатунов дал пять сольных выступлений, все они состоялись в регионах. «Рассчитывать на былую популярность было бы просто глупо. Сейчас время другое, я другой», — признавался еще в 2008 году Шатунов.

$10 млн за семь лет гастролей

За работу в «Ласковом мае» за период с 1986 по 1992 год Разин выплатил Шатунову $10 млн. По версии Шатунова, эти деньги он отсудил у продюсера «Ласкового мая». Сам Разин объяснял это тем, что на момент выступлений в составе группы Шатунов был несовершеннолетним, поэтому гонорары он не получал.

В июле 1992 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что на тот момент уже бывший солист студии «Ласковый май» Юрий Шатунов обратился в Моссовет за помощью в решении квартирного вопроса: с 1987 года он прописан на койке московского интерната № 24. По версии Шатунова, Разин намерен отобрать у него 5-этажный дом в Сочи, в который Шатунов вложил все свои средства (недвижимость, правда, как отмечал «Коммерсантъ», была записана не на самого певца).

Последний раз, писал тогда «Коммерсант]», Разин и Шатунов выступали вместе в январе 1992 года в ДК завода «КамАЗ»: «Завод одарил их пятью грузовиками собственного производства. По словам Шатунова, машины Разин продал и выручкой не поделился. Инцидент окончательно разорвал их сотрудничество».

В 2008 году Шатунов утверждал, что на пике своей славы мог позволить себе передвигаться по Москве только на метро. Благодаря единоразовой выплате Шатунов купил дом в Германии и переехал туда на постоянное место жительства.

«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова
Общество

$500 тыс. на раскрутку от Бориса Зосимова

В сентябре 1994 года было объявлено, что первый альбом бывшего солиста группы «Ласковый Май» выпустит российское отделение звукозаписывающей компании Polygram.

«Пока» потрачено около $500 тыс. на выпуск аудиопродукции, видеоклипов и на раскрутку Юры Шатунова, рассказывал тогда «Коммерсанту» глава «Роlуgrаm-Россия» Борис Зосимов. По его словам, планировалось выпустить 250 тыс. аудиокассет, 3 тыс. только появившихся тогда СD и 5 тыс. виниловых пластинок.

«Дело в том, что я подхожу к работе чисто с коммерческой точки зрения. Очень хорошую музыку «Морального кодекса», которую я сам слушаю дома, я никогда не окуплю, — объяснял «Известиям» тогда Зосимов. — Если бы я ориентировался на свой вкус, то обанкротился на четвертой минуте. Меня не интересует мнение моих эстетствующих друзей, мне интересно мнение Казанского и Савеловского вокзалов, мнение Иркутска и Хабаровска».

Шатунова глава российского офиса Polygram называл «искренним артистом»: «В нем есть что-то неподдельное. Свои песни он поет, как в последний раз, он не притворяется. А я считаю, что звезда может получиться только из искреннего исполнителя».

Андрей Разин рассказал о «разных периодах» в отношениях с Шатуновым
Общество
Андрей Разин

Кино десять лет спустя

После выхода в 2009 году биографического фильма «Ласковый май», кассовые сборы которого по итогам года в $1,5 млн (54,6 млн руб. по среднегодовому курсу за 2009 год) при бюджете в $4,5 млн (163,8 млн руб.) группа пережила вторую волну популярности. Однако на сцену она вернулась уже без Шатунова.

В новый состав вошли Андрей Разин, Сергей Серков, Андрей Кучеров и Сергей Ленюк. Сам Шатунов, увлеченный сольной карьерой, отправился в тур по городам России в поддержку фильма.

От €55 тыс. за выступление

Гонорар Шатунова за новогодний корпоратив, как рассказал в 2021 году Андрей Разин, составлял €200 тыс. — по среднегодовому курсу за 2021 год это почти 17,5 млн руб. В случае «простоя», по словам Разина, сумма снижалась до €100 тыс. или 8,7 млн руб.

На сайте концертного агентства «123 Шоу», занимающегося организацией корпоративов с участием звезд эстрады, указаны иные расценки: прайс на выступление Шатунова составляет €55 тыс. с указанием, что артист выезжает из Германии. Это, например, больше, чем берут за частные выступления Сергей Лазарев (от €30 тыс.) или Лолита (€30 тыс.). Для сравнения: Григорий Лепс берет от €70 тыс., Егор Крид — от €60 тыс., Валерий Меладзе — €60 тыс. Сам же «Ласковый май» сейчас берет всего 300 тыс. руб. за корпоратив.

Разин в 2021 году опубликовал открытое заявление, в котором пригрозил судом всем организаторам выступлений Шатунова. По словам продюсера, Шатунов «без его ведома» не имеет права ни выступать на сцене, ни давать интервью, ни даже участвовать в телепередачах. Ссылаясь на решение Промышленного районного суда города Ставрополя, Разин обещал взыскать с организаторов любых выступлений Шатунова 600 млн руб.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Юрий Шатунов музыка концерты гонорар

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter