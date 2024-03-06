Как изменятся техногиганты из-за европейского Закона о цифровых рынках

С 6 марта техногиганты должны начать соблюдать в ЕС Закон о цифровых рынках — это приведет к серьезным изменениям принципов работы Apple и Google. Пользователей из России они не коснутся, но власти планируют перенять опыт соседей

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К 6 марта технологические гиганты, на которых распространяется Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) в Евросоюзе, должны были привести свою деятельность в соответствие с его положениями.

Речь идет о законе, основные положения которого вступили в силу в ноябре 2022-го и мае 2023-го. В сентября 2023 года власти ЕС объявили, что DMA будет распространяться на 22 сервиса шести компаний — Alphabet (владеет Google), Amazon, Apple, ByteDance (владеет TikTok), Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России; владеет Facebook и Instagram) и Microsoft. Они были выбраны из-за значительного влияния на рынок, возможности создавать потенциальные барьеры для конкуренции и благополучия потребителей. Среди сервисов, попавших под регулирование, оказались в том числе платформы Android, iOS и Windows, браузеры Chrome и Safari, поиск Google, соцсети TikTok, Facebook, Instagram и LinkedIn, видеосервис YouTube, мессенджер Meta и WhatsApp, магазин приложений App Store и др.

Перечисленные компании должны обмениваться данными с конкурентами, предоставить пользователям доступ к сгенерированным ими данным и дать рекламным партнерам инструменты проверки. Кроме того, им запрещено заниматься антиконкурентной практикой, например запрещать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение, давать преференции собственным продуктам и сервисам, ограничивать взаимодействие потребителей за пределами своих платформ и др. За несоблюдение требований платформам может грозить штраф до 10% мирового оборота и до 20% — при повторном нарушении. Как поясняли власти ЕС, DMA нужен для обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства в регионе и за его пределами и направлен на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными компаниями своей рыночной властью, дать возможность новым игрокам выходить на рынок.

Что пришлось/придется менять платформам

В конце января Apple объявила, что приведет в соответствие с DMA политики iOS, Safari и App Store. В частности, предложит разработчикам инструменты для продвижения приложений для iOS в альтернативных магазинах, а также для создания других магазинов приложений и браузеров для iPhone. У пользователей при первом запуске Safari будет появляться окно выбора магазина приложений и браузера, которые будут работать по умолчанию. Появится поддержка альтернативных способов оплаты покупок в приложении. Также разработчики банковских приложений и кошельков получат доступ к чипу NFC для бесконтактных платежей, пользователи смогут выбирать по умолчанию для подобных платежей альтернативные Apple Pay или Wallet приложения. Комиссия за размещения приложения в App Store для разработчиков из ЕС снизится с 30 до 17% плюс 3% в случае использования внутренних покупок, а для тех компаний, которые относятся к малому бизнесу, — с 15 до 10% плюс 3%. Одновременно Apple предупредила, что новые возможности обработки платежей и загрузки приложений на iOS несут риски для вредоносного софта, мошенничества, распространения незаконного и вредоносного контента, а также других угроз конфиденциальности и безопасности. В связи с этим компания вводит нотификацию приложений для iOS, авторизацию для разработчиков и требует раскрывать информацию об альтернативных платежах.

Google в январе в своем блоге писала, что будет тестировать в ЕС изменения на странице результатов поиска: введет специальные блоки с ссылками на сайты, сравнивающие предложения различных компаний, а, например, для отелей — также сравнения предложений напрямую от их владельцев (изображения, количество звезд, рейтинги и др.). В свою очередь, раздел «Google Авиабилеты» исчезнет со страницы поиска. В смартфонах на платформе Android, приложении Chrome на настольных компьютерах и устройствах iOS появится дополнительный экран для выбора по умолчанию поисковой системы и браузера. Пользователям в ЕС также будут показывать баннер с вопросом, могут ли продукты и сервисы Google передавать друг другу данные для персонализации контента и рекламы. Речь идет о поиске, картах, магазине Google, сервисах YouTube, Chrome и ряда др. Компания предупредила, если пользователь запретит обмен данными между сервисами, некоторые функции для него могут быть ограничены или недоступны. Например, бронирования, оформленные в поиске, не будут показываться в «Google Картах», а рекомендованный контент в поиске будет меньше соответствовать интересам пользователя.

Meta Platforms также в январе объявила, что предложит пользователям своих соцсетей в Европе выбор, хотят ли они, чтобы их учетная запись Facebook была связана с учетной записью Messenger или другими сервисами Meta, попавшими под действие DMA. Ранее эксперты отмечали, что из-за нового регулирования, предполагающего запрет на объединение данных, собранных из двух разных сервисов, принадлежащих одной компании, Meta при таргетировании рекламы должна отказаться от практики объединения данных пользователей, например Facebook и WhatsApp.

Рекламодатели и издатели, работающие через рекламные сервисы Amazon и проводящие кампании в ЕС, получат доступ к новым расширенным отчетам с данными о комиссиях, полученных издателем за рекламу, показанную на сторонних веб-сайтах и в приложениях. Также компания начала просить согласие посетителей своих магазинов в ЕС на использование их личной информации любым сервисом Amazon или третьей стороной для показа им персонализированной рекламы.

Microsoft готовит обновление операционной системы Windows для пользователей в ЕС, которое, как сообщала компания, будет учитывать требования DMA. При этом в середине февраля Еврокомиссия вывела из-под регулирования поисковик Microsoft Bing, браузер Edge и рекламный сервис, на которые изначально должен был распространиться DMA. Аналогичное решение было принято в отношении сервиса iMessage от Apple. После переоценки рыночных позиций перечисленных сервисов комиссия пришла к выводу, что их неправильно относить к значимым платформам.

ByteDance 4 марта объявила, что внедрит новые инструменты для разработчиков: они смогут запрашивать пользователей TikTok в ЕС на перенос их данных на сторонние платформы. Для личных и бизнес-аккаунтов будут улучшены функции экспорта и загрузки данных.

Ощутят ли влияние пользователи в России

В объявлении ByteDance отмечалось, что изменения, вводимые для пользователей ЕС, в ближайшем будущем планируется распространить по всему миру. Но сам TikTok в России с начала 2022 года работает в ограниченном виде. Apple, Google, Microsoft и Meta подобных заявлений не делали. Магазинов, как и рекламных сервисов Amazon, в России нет.

На российских пользователях DMA никак не отразится: он действует только в ЕС, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов. С этим согласен руководитель отдела iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин. «Единственный способ как-то использовать сторонние магазины на iOS — либо перевести свой текущий аккаунт в какую-то страну ЕС, что довольно проблематично, либо создать новый, но возникает вопрос: зачем», — рассуждает Тюрнин.

В то же время российские власти могут взять пример с коллег из ЕС. 26 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что они планируют весной внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple устанавливать на iPhone приложения из сторонних магазинов. Но, как указывал преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Алексей Минаев, у российского регулятора немного механизмов, которыми можно заставить Apple исполнять изменяющиеся требования закона. В то же время он отмечал, что в целом компания, несмотря на остановку продаж в России, продолжает выполнять решения судов и надзорных органов, уплачивает штрафы. Например, в октябре 2023 года Apple опубликовала новые правила для российских разработчиков приложений, по которым пользователь может использовать внешний ресурс для совершения покупки без участия американской корпорации. Ранее, в июле 2022-го, ФАС признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений для iOS, после жалоб разработчиков на то, что в некоторых случаях купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad. В январе 2023-го ФАС оштрафовала компанию на 1,18 млрд руб., Apple пыталась оспорить решение в российском суде, но проиграла.

Впрочем, глава Touch Instinct Дмитрий Костин отметил, что, например, по DMA сторонние магазины приложений, которые Apple разрешит устанавливать, должны будут проходить сертификацию и соблюдать политику компании, то есть, скорее всего, и санкционные ограничения, из-за которых из App Store и Google Play пропали приложения ряда российских банков и «Мир Pay».