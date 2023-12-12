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Технологии и медиа ,  
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Суд в США признал Google Play монополией

Alphabet проиграла антимонопольный процесс против создателя игры Fortnite
Судебный спор идет между Google и разработчиком Fortnite. Суд присяжных счел монополией распространение приложений через Google Play, в дальнейшем должно быть принято решение о мерах по изменению политики Google на этом рынке
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Американская компания Alphabet, владеющая Google, проиграла антимонопольный процесс по делу против создателя онлайн-игры Fortnite компании Epic Games, сообщает Bloomberg.

Суд присяжных счел монополией распространение приложений для Android через магазин Google Play. В январе рассмотрение дела продолжится: судья должен будет принять решение, обязана ли Google дать возможность скачивать приложения вне Google Play. В компании пообещали оспорить решение.

«Android и Google Play предоставляют больше выбора и открытости, чем любая другая крупная мобильная платформа. Дело ясно показало, что мы жестко конкурируем с Apple и ее App Store, а также с магазинами приложений для устройств Android и игровых консолей», — сказал вице-президент Google по связям с правительством и государственной политике Уилсон Уайт.

В Epic Games приветствовали решение суда по поводу «монополии Google Play». Гендиректор Тим Суини отметил, что компания будет добиваться «реальных изменений в практике» работы магазина приложений Google, но отказался детально говорить о них.

В разговоре с Bloomberg профессор права Стэнфордского университета Марк Лемли отметил, что решение «может иметь очень большое значение не только для Epic, которая получит возможность продавать [свои продукты] напрямую на телефонах Android, но и для всего интернета».

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Epic Games ранее проиграла аналогичное дело против Apple, магазин приложений которой App Store служит единственным путем для загрузки программ на технику Apple. В 2021 году суд постановил, что в этом деле Epic не представила достаточных доказательств незаконной монополии Apple на рынке приложений. Однако в решении также говорилось, что монопольное положение Аpple нельзя исключать. Суд также нашел признаки нарушения законов о конкуренции.

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Разбирательство привело к тому, что Epic потребовала от Apple изменения своей политики взимания комиссии при оплате покупок приложений в App Store. Разработчик iPhone оспаривает это решение.

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