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Технологии и медиа ,  
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Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд после жалобы Spotify

ЕК назначила Apple антимонопольный штраф в €1,8 млрд из-за жалобы Spotify
Spotify пожаловалась, что Apple установил плату для разработчиков сторонних музыкальных приложений в App Store, Еврокомиссия встала на сторону музыкального сервиса. Apple утверждает, что Spotify ей ничего не платит
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Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Еврокомиссия оштрафовала Apple за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке приложений iOS для прослушивания музыки, сообщило ведомство на своем сайте.

Apple устанавливает условия для разработчиков, чтобы они могли размещать свои приложения в App Store, и контролирует взаимодействие пользователей с ними. В отношении подписки на музыку речь идет о том, что разработчики не могли информировать пользователей о ценах на подписку за пределами приложения, в котором покупка осуществлялась через механизмы Apple, — давать ссылки на альтернативные предложения или связываться с пользователями по e-mail.

«Поведение Apple в течение почти десяти лет, возможно, привело к тому, что многие пользователи iOS стали платить значительно больше за подписку на потоковую передачу музыки из-за высоких комиссионных, которые Apple взимала с разработчиков и перекладывала на потребителей в виде более высоких цен на подписку», — сочли в ЕК.

Такие действия являются нарушением антимонопольных правил ЕС и представляют собой несправедливые торговые условия, считает комиссия. Они не служат для защиты коммерческих интересов Apple и негативно влияют на интересы пользователей.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Financial Times (FT) писала, что к такому решению в Брюсселе пришли после расследования, которое ЕК провела после жалобы шведского музыкального сервиса Spotify в 2019 году. Компания утверждала, что Apple навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения App Store и что с сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple. FT отмечала, что этот штраф станет первым в истории Apple в Европе. Правда, источники газеты полагали, что его размер будет почти в четыре раза меньше объявленного — €500 млн.

Комментируя штраф, Apple заявила, что ЕК не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения компании. Она собирается подать апелляцию.

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Apple в своем заявлении обратила внимание, что Spotify занимает лидирующее положение на европейском рынке музыкальных стриминговых сервисов, и App Store сыграл в этом свою роль. Компания утверждает, что сервис ничего не платит Apple, поскольку подписки продает не в своем приложении, а на веб-сайте. «Но для Spotify бесплатности недостаточно. Они также хотят переписать правила App Store таким образом, чтобы это принесло им еще больше преимуществ», — считают в Apple.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Еврокомиссия Apple Spotify музыкальный сервис
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