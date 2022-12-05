Nokia получила экспортную лицензию для поставки оборудования в Россию

По словам главы «МегаФона», Nokia получила разрешение на поставку телеком оборудования в Россию. Он не фиксирует снижения качества связи из-за ухода основных производителей из страны, а ресурса существующих сетей хватит на 5-7 лет

Хачатур Помбухчан (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, сообщил в интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан. И насколько известно Помбухчану, «одно удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения».

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. [Производитель телекоммуникационного оборудования] Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

РБК направил запрос в Nokia.

О том, что Nokia запросила экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, в ноябре рассказывали источники РБК на рынке связи. Они подчеркивали, что речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. После этого Nokia в течение года ликвидирует все свои российские юрлица и уйдет из России.

На сколько хватит запасов

После начала специальной военной операции России на Украине США и некоторые другие страны запретили высокотехнологичный экспорт в Россию, поэтому крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования приостановили поставки своей продукции в Россию. Впоследствии США исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Тем не менее американская Cisco, европейские Nokia и Ericsson и еще ряд вендоров заявили о полном прекращении работы на российском рынке. Китайские Huawei и ZTE подобных заявлений не делали, но фактически перестали заключать новые контракты.

В интервью РБК Хачатур Помбухчан рассказал, что запасы телекоммуникационного оборудования и имеющаяся техническая экспертиза «МегаФона» позволят оператору работать в ближайшие 5-7 лет, не ухудшая качество услуг.

Он также добавил, что в компании пока не фиксировали негативного воздействия на качество связи из-за ухода иностранных вендеров телеком-оборудования. «Давайте на цифрах: средняя скорость мобильного интернета у «МегаФона» в третьем квартале прошлого года была 22,1 Мбит/с, что было в 1,4 раза выше, чем у любого из наших конкурентов. В третьем квартале этого года — это 25,3 Мбит/с. Показатель улучшается», — указал он. Кроме того, Помбухчан напомнил, что «МегаФон» является федеральным оператором VoLTE — технологии, которая позволяет звонить в сетях LTE, а с сентября этого года — также федеральным оператором VoWiFi (позволяющая совершать звонки, подключившись к сетям Wi-Fi). «То есть абоненты могут и в России, и в роуминге пользоваться сетями Wi-Fi, чтобы звонить там, где недостаточный сигнал сотовой связи», — рассказал Помбухчан.

При этом он обратил внимание, что в последние годы объемы потребления обычной голосовой связи снижаются, так как люди отказываются от обычных звонков в пользу звонков через мессенджеры. В этом случае растет потребление передачи данных. «Этот тренд в этом году не поменялся. Объем потребления, передачи данных вырастет на 20% — примерно так же, как он рос годом ранее», — говорит глава «МегаФона».

При этом «МегаФон» уже начал тестировать российское телекоммуникационное оборудование. Однако «это оборудование пока в начале пути», отметил Помбухчан. По его оценке, чтобы разработать качественное отечественное оборудование стандарта LTE, которое закроет текущие потребности операторов и абонентов, необходимо около двух-трех лет.

В июне глава правительства Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции, которые должны определять направления, виды и классы софта, а также оборудования, которые необходимо заменить; какие продукты нужно разработать в первую очередь; а также влиять на распределение господдержки. В рамках работы этих центров «Ростелеком» в конце октября заключил с российскими производителем оборудования для оптоволоконных сетей связи компанией Т8 форвардный контракт (предполагает поставку товара оговоренного качества и количества на определенную дату в будущем). Тогда же отмечалось, что до конца года «Ростелеком» вместе с дочерним «Т2 РТК Холдингом» (оказывает услуги под брендом Tele2) готовятся заключить еще несколько подобных контрактов с отечественными вендорами. Общая стоимость контрактов может составить 20-25 млрд руб.