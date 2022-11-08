Nokia запросила разрешения США на поставку оборудования в Россию

Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. После их завершения вендор уйдет из страны, а техподдержкой его продуктов займется отдельная компания

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О том, что один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, финская Nokia, запросил экспортные лицензии на его поставку в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, РБК рассказали источник, близкий к одному из операторов связи, и другой в российском правительстве.

После начала специальной военной операции США, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию: для поставки подобной продукции желающие должны получать специальную лицензию. По словам одного из собеседников, разрешение регулятора из США для европейской компании потребовалось, что поскольку Nokia в 2016 году поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и часть патентов записана на местные компании. Запрос к финскому регулятору потребовался, поскольку предполагается, что оборудование будет поставляться из этой страны. «Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет, — подчеркнул собеседник РБК. — Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии». Он также напомнил, что ранее Nokia объявила о намерении совершить responsible exit (ответственный выход) из России.

РБК направил запрос в Nokia, BIS и МИД Финляндии.

Чем известна Nokia Финская транснациональная компания, основанная в 1865 году, производит телекоммуникационное оборудование (штаб-квартира находится в городе Эспоо). Акции Nokia торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NASDAQ), а также на биржах в Хельсинки (Helsinki) и Амстердаме (Euronext Paris). Продукция Nokia появилась в России еще в 1960-е годы, но официальное представительство компании открылось только в 2000 году. Подразделение Nokia в России относилось к региону Евразия. Ранее Nokia занималась производством телефонов, но в 2014 году продала это подразделение Microsoft Corporation (в 2016 году та перепродала его компании HMD).

Как Nokia уходит из России

После начала военных действий на Украине и введения санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Huawei, Cisco и др., приостановили поставку продукции в Россию. Позже США частично исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Но, несмотря на это, в апреле Nokia все же заявила, что готовится уйти с российского рынка. «За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России», — объясняла компания. Представитель Nokia также сообщил, что компания намерена обеспечить поддержание работы сетей и хочет обратиться за необходимыми лицензиями, чтобы не подпадала под санкции.

В августе Reuters со ссылкой на представителя Nokia писал, что компания планирует закрыть большую часть своего бизнеса в России. «К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — заявлял представитель Nokia. По данным Reuters, у компании было около 2 тыс. сотрудников в России.

Сейчас один из собеседников РБК говорит, что юридически местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. «Предполагается, что на это уйдет примерно год после получения экспортных лицензий», — указал он.

Два источника, близких к операторам связи, сообщили, что Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С). «Сейчас эта компания готовится заключать соглашения на техническую поддержку установленного у операторов оборудования Nokia с 1 января 2023 года. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании», — пояснил один из собеседников. По словам второго, сейчас идет «организованный процесс плавного перехода оказания услуг технической поддержки оборудования Nokia в Т.С.С и ведутся переговоры с операторами о заключении соответствующих соглашений. Этот собеседник пояснил, что формально сотрудники российских юрлиц Nokia не переходят в Т.С.С, а увольняются с предыдущего места работы и нанимаются на новое место.

По данным СПАРК, Т.С.С создана в конце июля в Санкт-Петербурге. Гендиректором и владельцем компании является бывший директор программы дирекции сервисных услуг в департаменте сетевой маршрутизации и транспортных сетей Nokia Евгений Вотолевский. На сайте компании указано, что ее штат состоит примерно из 65 сотрудников, которые «являются экспертами решений Nokia во всех ключевых доменах операторских сетей». РБК направил запрос в Т.С.С.

Кто использовал оборудование Nokia

Клиентами Nokia являются все крупнейшие операторы связи в России. Замруководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов оценивал долю вендора на российском рынке телеком-оборудования в 20–25%. Сама Nokia заявляла, что на Россию в конце 2021 года приходилось 2% ее общих продаж.

Представители «Ростелекома» и его дочернего «Т2 РТК Холдинга» (оказывает услуги под брендом Tele2) отказались комментировать, ждут ли они поставки оборудования от Nokia и знают ли о новой компании, которая должна оказывать техническую поддержку. Но в обоих операторах подтвердили, что сотрудничали с Nokia. Представители МТС и «МегаФона» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «ВымпелКом» («Билайн»).