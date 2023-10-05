В «Роскосмосе» допустили изменение схемы перелета «Луны-26»

Специалисты, учитывая опыт «Луны-25», рассматривают возможность изменить схему перелета следующей орбитальной миссии к естественному спутнику Земли, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что окончательное решение по схеме перелета будет принято по результатам технического проекта, не приведя других подробностей.

Изначально запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год, а Луна-27» — на 2028 год, но после крушения «Луны-25» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация допускает перенос их запуска на более ранние сроки.

«Луна-25» была запущена 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, а на окололунную орбиту вышла пять дней спустя. Она должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации во время перехода на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация объявила, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Борисов говорил, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя. Позднее «Роскосмос» назвал наиболее вероятной причиной крушения нештатное функционирование бортового комплекса управления.