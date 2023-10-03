«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения миссии «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» (Фото: Н. Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Наиболее вероятной причиной крушения российской станции «Луна-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления». Об этом сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

В госкорпорации объяснили, что нештатная работа бортового комплекса была связана с «невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором».

Так, в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с БИУС-Л, что не позволило зафиксировать момент набора необходимой скорости и своевременно выключить двигательную установку. «Ее отключение произошло по временной установке», — заключили в «Роскосмосе».

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

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