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«Эксмо-АСТ» спрогнозировала рост продаж бумажных книг в 2023 году

«Эксмо-АСТ»: продажи бумажных книг в России по итогам 2023 года вырастут на 3%
Продажи бумажных книг в России, по предварительным прогнозам «Эксмо-АСТ», в 2023 году достигнут 94 млрд руб., всего будет реализовано порядка 231 млн экземпляров. Главным драйвером рынка выступает интернет, говорят в компании
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Рост продаж бумажных книг в России по итогам 2023 года может составить 3% — до 231 млн экземпляров. Такой прогноз представил директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Для сравнения: в 2022-м относительно 2021-го книгоиздатели отмечали падение продаж бумажных книг в натуральном выражении на 4% (до 225 млн экземпляров), а в 2021-м относительно 2020-го — наоборот, рост на 20% (до 234 млн экземпляров).

«Эксмо» входит в «Эксмо-АСТ», как и «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др. «Эксмо-АСТ» удерживает четверть всего книжного рынка России.

По предварительному прогнозу «Эксмо-АСТ», представленному Капьевым в рамках Московской международной книжной ярмарки, по итогам 2023 года суммарные продажи бумажных книг в России достигнут 94 млрд руб. против 87 млрд руб. в 2022-м. Прежде темпы роста рынка были выше: в 2022 году продажи выросли на 14%, в 2021-м — на 29% (до 77 млрд руб.), в 2019-м — на 13% (до 71 млрд руб.). Исключением стал пандемийный 2020-й, когда оборот рухнул на 17% (до 59 млрд руб.).

Почти половина всех продаваемых книг в 2023 году приходится на художественную литературу (рост год к году — 10%), еще 33% — на прикладную (рост 7%), остальное — произведения для детей (рост также 7%).

Наиболее быстрорастущим каналом продаж бумажных книг в «Эксмо-АСТ» называют интернет-магазины: рост этого сегмента в 2023 году, по предварительным прогнозам на основе первого полугодия, составит 18% относительно 2022-го, а сам сегмент достигнет 43,2 млрд руб. Всего на интернет-магазины приходится 45,9% продаж. Еще 29,8%, или 28,1 млрд руб., у книжной розницы, однако этот сегмент вырастет год к году только на 4%. Остальное приходится на федеральные сети (16,4%, или 15,4 млрд руб.), потребительские товары (4,8%, или 4,6 млрд руб.), неструктурированные продажи (2,7%, или 2,6 млрд руб.) и киоски (0,4%, или около 400 млн руб.).

Разбивка продаж по регионам показывает, что активнее всего книги покупают в Центральной России, на которую приходится 46% рынка. 15% проходится на северо-западную часть России, замыкает топ-3 регионов с долей 10% Приволжский федеральный округ. Наименьшие доли — по 2% — приходятся на Дальний Восток и Северный Кавказ.

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Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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