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Цукерберг предупредил о риске беспорядков после выборов в США

По мнению главы Facebook, волнения могут начаться в период между днем выборов президента и оглашением результатов, который займет несколько дней или недель. Он анонсировал меры, которые соцсеть примет «для защиты демократии»
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Mark Lennihan / AP)

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что после выборов президента США, назначенных на 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки. Об этом он заявил в интервью Axios.

«К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы снизить риск насилия», — сказал он.

Цукерберг отметил, что подсчет голосов на выборах может занять несколько дней или даже недель, и поэтому Facebook и СМИ должны «готовить население к тому, что в этом нет ничего незаконного».

Глава Facebook сообщил, что соцсеть будет помечать публикации, которые направлены на то, чтобы «лишить результаты выборов легитимности». Специальным знаком будут отмечаться и посты кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.

3 сентября Цукерберг заявил, что Facebook примет ряд мер «для защиты демократии» в США. Соцсеть за неделю до выборов перестанет размещать политическую рекламу, ограничит число чатов в Messenger, куда можно будет переслать одно и то же сообщение, чтобы предотвратить распространение фейковой информации, а также будет удалять посты, призывающие отказаться от голосования из-за риска заразиться COVID-19.

Facebook удалил пост Трампа из-за ложных утверждений о COVID-19
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Дональ Трамп

По мнению Цукерберга, предстоящие выборы будут не совсем обычными. «Я также обеспокоен тем, что наша страна очень сильно разделена, <…> и в стране возникнет повышенный риск гражданских волнений», — написал он.

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Как отмечает Forbes, президент США Дональд Трамп в соцсетях не раз выражал сомнение в том, что итоги выборов будут сфальсифицированы из-за голосования по почте. В конце июля он написал в Twitter, что если всеобщее голосование будет проходить по почте, выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории и окажутся «большим позором» для США. Он также отметил, что при таком голосовании на результаты легко смогут повлиять из-за рубежа. Президент выражал обеспокоенность из-за того, что результаты могут стать известны лишь через «неделю, или месяц, или даже годы», и при этом может оказаться, что отправленные по почте бюллетени исчезли и «выборы ничего не значат».

В свою очередь бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, сторонник Республиканской партии Тревор Поттер заявил, что оно безопасно и защищено от вмешательств и мошенничества.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, Марк Цукерберг, выборы
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