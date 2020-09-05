Цукерберг предупредил о риске беспорядков после выборов в США

По мнению главы Facebook, волнения могут начаться в период между днем выборов президента и оглашением результатов, который займет несколько дней или недель. Он анонсировал меры, которые соцсеть примет «для защиты демократии»

Марк Цукерберг (Фото: Mark Lennihan / AP)

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что после выборов президента США, назначенных на 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки. Об этом он заявил в интервью Axios.

«К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы снизить риск насилия», — сказал он.

Цукерберг отметил, что подсчет голосов на выборах может занять несколько дней или даже недель, и поэтому Facebook и СМИ должны «готовить население к тому, что в этом нет ничего незаконного».

Глава Facebook сообщил, что соцсеть будет помечать публикации, которые направлены на то, чтобы «лишить результаты выборов легитимности». Специальным знаком будут отмечаться и посты кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.

3 сентября Цукерберг заявил, что Facebook примет ряд мер «для защиты демократии» в США. Соцсеть за неделю до выборов перестанет размещать политическую рекламу, ограничит число чатов в Messenger, куда можно будет переслать одно и то же сообщение, чтобы предотвратить распространение фейковой информации, а также будет удалять посты, призывающие отказаться от голосования из-за риска заразиться COVID-19.