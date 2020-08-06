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Пандемия коронавируса ,  
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Facebook удалил пост Трампа из-за ложных утверждений о COVID-19

Социальная сеть Facebook удалила из аккаунта президента США Дональда Трампа видео, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным NBC News, речь идет о видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, во время которого американский лидер заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

«Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID», — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

Twitter также удалил эту видеозапись со страницы Трампа в соцсети, сообщает телеканал.

Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда
Политика
Дональд Трамп

Как передает CNN, представитель штаба Трампа Кортни Парелла заявила, что в интервью президент только «сообщил о том факте, что дети менее подверженны заражению коронавирусом». Она также обвинила Кремниевую долину в предвзятом отношении к Трампу.

Социальные сети уже не в первый раз удаляют посты Трампа. В частности, в июне Facebook удалил часть рекламных объявлений его политической кампании. Поводом послужили подозрения в том, что один из используемых в них символов — перевернутый красный треугольник — связан с символикой, использовавшейся нацистами. В концлагерях так обозначали политических заключенных и коммунистов.

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В свою очередь организаторы рекламной кампании указали на то, что перевернутый красный треугольник также является одним из символов движения «Антифа», которое Трамп обвиняет в беспорядках в США.

Теги: Дональд Трамп, Facebook, коронавирус
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