Facebook удалил пост Трампа из-за ложных утверждений о COVID-19

Социальная сеть Facebook удалила из аккаунта президента США Дональда Трампа видео, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным NBC News, речь идет о видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, во время которого американский лидер заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

«Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID», — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

Twitter также удалил эту видеозапись со страницы Трампа в соцсети, сообщает телеканал.