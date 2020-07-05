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Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

Минкомсвязь, в рамках пересмотра бюджета из-за пандемии, предложила сократить расходы на подключение к мобильной связи школ и госорганов в селах. Бизнес против такой идеи и предлагает экономить на космических аппаратах
Ростелеком RTKM ₽88,09 +0,52% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минкомсвязь и участники рынка разошлись во мнении, от каких мероприятий в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» можно отказаться в условиях текущего кризиса. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса. Тогда чиновники предполагали, что лучше всего заморозить долгосрочные и недофинансированные в 2019 году проекты, в том числе «Цифровую экономику».

Министерство предложило сократить финансирование работ по подключению к беспроводной связи социально значимых объектов в малонаселенных пунктах (к таким объектам относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты и др.), обеспечению покрытия связью автомобильных дорог федерального значения и разработке плана по расчистке радиочастот для строительства сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Это следует из протокола совещания профильной рабочей группы в АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной программы) от 30 июня и приложенных к нему запросов Минкомсвязи в правительство на изменение бюджета федерального проекта «Информационная инфраструктура». Копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель АНО «Цифровая экономика».

Против этого предложения выступили шесть из восьми участников заседания рабочей группы: глава рабочей группы и бывший топ-менеджер «МегаФона» Анна Серебрянникова, а также входящие в группу вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков, директор по развитию сети «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Кнышев, директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников, председатель совета директоров МГТС («дочка» МТС) Андрей Ушацкий и директор направления «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В качестве альтернативы «Ростелеком» предложил пересмотреть финансирование мероприятий по созданию космических аппаратов «Экспресс-РВ». Этот вариант поддержали шесть из восьми участников заседания. Против выступили Андрей Ушацкий и представитель Аналитического центра при правительстве Сергей Лещенко.

На что повлияет отказ от проектов «Цифровой экономики», разбирался РБК.

Сколько планировали тратить на инфраструктуру

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» развивается несколько федеральных проектов, в том числе «Информационная инфраструктура». На ноябрь 2019 года общий объем финансирования до конца 2024 года на этот проект составлял 768,5 млрд руб., из которых 423,4 млрд руб. планировалось привлечь из федерального бюджета. Наиболее затратными для бюджета должны стать:

  • подключение к интернету и оказание услуг по передаче данных социально значимым объектам (130,8 млрд руб.);
  • создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, оказание услуги по подключению к этой сети и передаче данных в ней (73,22 млрд руб.);
  • разработка плана по освобождению радиочастотного спектра, снятие ограничений на использование частот для развертывания сетей 5G в городах-миллионниках (42,7 млрд руб.);
  • создание четырех космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах и одного резервного для системы «Экспресс-РВ» (42 млрд руб.);
  • обеспечение покрытия мобильной связью автодорог федерального значения (28 млрд руб.).

Сколько предложили сэкономить

Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. Изначально планировалось, что к концу текущего года подключат 10,95 тыс. объектов, а к концу 2024-го — 21,9 тыс. Новый план — 2 тыс. объектов к концу этого и 4,5 тыс. — к концу 2024 года. За счет этого можно будет сэкономить от 4,95 млрд руб., указано в одном из запросов. Есть в документах и альтернатива — перенести мероприятия по подключению беспроводной связи и затрат на них в размере 8,4 млрд руб. в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (также входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»).

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Фото: DPA / ТАСС

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб. В общей сложности в этом запросе министерство предложило сократить финансирование на 26,4 млрд руб., также сократив затраты на работы по освобождению радиочастот для 5G на 2 млрд руб. и покрытие мобильной связью автомобильных дорог федерального значения на 3,75 млрд руб. Изначально проект «Информационная инфраструктура» предполагал, что к концу 2024 года общее покрытие федеральных трасс составит 100%, Минкомсвязь предложила снизить этот показатель до 98%.

Представитель Минкомсвязи заявил РБК, что «не комментирует рабочие варианты документов», отметив, что нацпроект «Цифровая экономика» пересматривается.

По словам Романа Яковлева, участники совещания не поддержали перенос финансирования из мероприятий, которые являются «исключительно инфраструктурными, основополагающими для построения базовой инфраструктуры, без которой крайне непросто развивать другие федпроекты: беспроводной широкополосный доступ, 5G, радиопокрытие дорог». Он добавил, что рабочая группа поддержала предложения «Ростелекома» по поиску других источников финансирования и предложила проработать альтернативные варианты.

Кто пострадает

Единственным исполнителем по услугам беспроводной связи на социально значимых объектах в 2019–2020 году выбран «Ростелеком». Эта же компания вместе с крупнейшими мобильными операторами лоббирует выделение частот для развития 5G. Однако наиболее подходящие для запуска технологии частоты в России используют силовики и спутниковые операторы.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По данным Роскомнадзора, на данный момент средний показатель покрытия сотовой связью автомобильных дорог составляет 97,4%. На первый квартал этого года 100-процентное покрытие было на 21 федеральной трассе. Наиболее низкий показатель на трассах А-360 «Лена» (Невер — Якутск) — 62,9%, Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск — граница с Монголией) — 83,5% и Р-257 «Енисей» (Красноярск — граница с Монголией) — 87,2%. Мобильные операторы неоднократно заявляли, что подобные проекты не окупаются из-за небольшого числа пользователей, а также отсутствия электричества и другой сопутствующей инфраструктуры на некоторых трассах

Система высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ» разрабатывается для обеспечения спутниковой связью и интернетом северных районов России, в том числе Арктики. Это проект ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Предполагалось, что система позволит в том числе оказывать услуги на морских и воздушных судах и в наземном транспорте. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий заявлял, что если «Экспресс-РВ» сможет обеспечить покрытие связью территории страны «почти на 100%», «мы будем в этом отношении готовы к полноценному внедрению беспилотных автомобилей». РБК направил запрос во ФГУП.

От каких проектов можно отказаться

Как отметил руководитель ГК AltegroSky Сергей Пехтерев, некорректно сравнивать, какие из проектов менее важны. «Экспресс-РВ» — это проект для оказания услуг связи в районах, где их до сих пор не было. Единственная альтернатива — это американская Iridium или другие создаваемые сейчас спутниковые системы», — отметил Пехтерев. При этом быстро и с небольшими затратами организовать покрытие на всех автомобильных дорогах можно за счет спутниковой связи, указал он.

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Фото: SpaceX / Twitter

По словам главы «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, все указанные проекты имеют «высокое значение для социального-экономического развития страны», и при сокращении их финансирования сейчас потребуется увеличить расходы на них в будущем. «Однако логично покрывать автодороги связью силами операторов. Проблема 5G — в недоступности наиболее привлекательного частотного диапазона, основная работа нужна в решении вопроса с силовыми ведомствами, при внедрении 3G и 4G это было сделано», — рассуждает эксперт. Анкилов также напомнил, что проект подключения социально значимых объектов направлен на частичное выравнивание населения в возможностях, в т.ч. живущего в небольших населенных пунктах, если не решить эту задачу, в обществе увеличится цифровой разрыв. По мнению партнера AC&M Consulting Михаила Алексеева, имеет смыл сохранить финансирование тех программ, которые «открывают перспективы для развития государства и технологий, например, быстрее внести ясность в то, какие частоты будут доступны для 5G».

Представитель «ВымпелКома» заявил, что «любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в целом». Источник в одном из операторов связи отметил, что мероприятия по подключению социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах необходимо сохранить, но «провести конкурсы в целях сокращения потенциальных затрат».

Представители «Ростелекома», МТС, «ЭР-Телеком Холдинга» отказались от комментариев. Представитель «МегаФона» не ответил на момент публикации. РБК направил запросы в правительство и Россвязь.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
Теги: цифровая экономика, Минкомсвязь РФ, социально значимые объекты, интернет
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