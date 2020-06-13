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SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

Фото: SpaceX / Twitter
Фото: SpaceX / Twitter

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) состоялся в 05:21 по времени Восточного побережья США (12:21 мск). На орбиту помимо спутников Starlink вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
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Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Этот запуск спутников Starlink стал девятым. В предыдущий раз SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c 60 спутниками Starlink 4 июня. Теперь орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите множества аппаратов весом до 500 кг.

Теги: ракета, SpaceX, Falcon 9
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